Milei anticipó cambios en el Gabinete tras las elecciones de octubre

Macri confirmó su visita a Olivos para hablar con Milei: “Es bueno haber retomado el diálogo”
Tras más de un año sin contacto directo, el exmandatario destacó que su objetivo es “decirle la verdad al presidente y colaborar en la salida del país”.
El Presidente confirmó que recalibrará su equipo por la salida de Patricia Bullrich y Luis Petri, candidatos de LLA en CABA y Mendoza.Política30/09/2025
El presidente Javier Milei adelantó hoy que tras los comicios del 26 de octubre deberá crear “otro equipo” para ocupar el Gabinete Nacional, al tiempo que negó que haya una lucha interna entre su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor Santiago Caputo.
Milei respondió con un contundente “es falso” ante una consulta sobre si existe una lucha de poder entre su hermana y Santiago Caputo; dijo que ambos van a seguir en sus cargos con un contundente “sí, absolutamente”, y ante una pregunta sobre si es posible que se rompa el denominado “triángulo de hierro” contestó con un rotundo “no”.
“Lo que hay que entender es que interna es cuando los problemas surgen de gente que está adentro”, expresó y puntualizó que “la basura que inventan los que no están adentro son mentiras, es más, el 80 por ciento de lo que se lee en los diarios es falso”, agregó Milei en diálogo con la señal de noticias A24.
Respecto del Gabinete, sostuvo que después de las elecciones “va a haber recambios”, ante la salida de los ministros de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich y de Defensa, Luis Petri, quienes encabezan las listas de La Libertad Avanza en Mendoza y en la Ciudad de Buenos Aires.
“Petri va a ganar en Mendoza con amplitud y la doctora Bullrich va a ganar en CABA con amplitud, y esto me lleva a recalibrar el gabinete para que tenga equilibrio, tengo que volver a crear otro equipo”, subrayó.
Asimismo, dio un respaldo explícito a Martín y Eduardo “Lule” Menem. Sobre el primero dijo que tiene “confianza total y absoluta”, y respecto del segundo opinó que trabaja con la secretaria general de la Presidencia “y no hay ningún problema”.
“Este es un Gabinete en el que sus integrantes trabajan muy bien juntos, y lo que tengo que volver hacer es crear otro equipo que tenga esta compacidad”, remarcó.
Con información de Noticias Argentinas
Tras más de un año sin contacto directo, el exmandatario destacó que su objetivo es “decirle la verdad al presidente y colaborar en la salida del país”.
Copete: El gobernador defendió la gestión provincial y apuntó contra la falta de ejecución de proyectos en gobiernos anteriores. Aseguró que hoy la Provincia se hace cargo de obras históricas como el agua en Tartagal y Mosconi.
El gobernador pidió no trasladar la discusión provincial a la grieta nacional y aseguró que la propuesta oficialista presenta a “los mejores candidatos, comprometidos con los intereses de los salteños”.
El gobernador reclamó que los representantes legislativos prioricen los intereses provinciales por sobre los alineamientos partidarios. Recordó que “antes los senadores representaban a las provincias, no a los partidos”.
El gobernador pidió unidad para exigir a Nación obras estratégicas y defendió el empleo como fuente de dignidad. “Tenemos todo para crecer, pero necesitamos rutas y conectividad”, sostuvo.
La Libertad Avanza busca respaldo del PRO y la UCR, aunque reconocen que la sesión será difícil. La votación podría dejar sin efecto las decisiones presidenciales.
A partir de este lunes, el BCRA impuso nuevas trabas y regulaciones cambiarias que inciden directamente en el mercado de divisas.
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Ocurrió este lunes, pasado el mediodía sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Rosario de la Frontera. Se registraron siete personas heridas.
El gobernador Sáenz calificó la acción como “trascendental para el futuro económico de la provincia” y aseguró que el fondo es una herramienta que cambiará las reglas del juego para los empresarios.
Reservando del 1 al 15 de octubre en los hoteles La Casa de la Bodega, Castillos de Cafayate y Hotel del Dique, es posible acceder a la devolución del 50% en crédito que podrá ser utilizado en una segunda estadía en mayo o junio.