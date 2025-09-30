“Nuestros candidatos son los más preparados, los que no son casta”, dijo Sáenz

En su discurso durante la presentación del documento “Todos por Salta”, el gobernador Gustavo Sáenz diferenció las elecciones provinciales de la contienda nacional.

“Que la gente entienda: esta no es una elección más, no es Cristina o Milei. Son otros los candidatos y hay que preguntar qué hicieron por Salta cuando tuvieron la oportunidad de representar”, dijo el mandatario.

Sáenz sostuvo que el oficialismo propone “a los mejores candidatos, los más capacitados, con experiencia y comprometidos con los intereses de la provincia, no con el gobernador”. “No son casta”, subrayó.