“Nuestros candidatos son los más preparados, los que no son casta”, dijo Sáenz

El gobernador pidió no trasladar la discusión provincial a la grieta nacional y aseguró que la propuesta oficialista presenta a “los mejores candidatos, comprometidos con los intereses de los salteños”.

30/09/2025

sáenz en potencia salta 2025

En su discurso durante la presentación del documento “Todos por Salta”, el gobernador Gustavo Sáenz diferenció las elecciones provinciales de la contienda nacional.

“Que la gente entienda: esta no es una elección más, no es Cristina o Milei. Son otros los candidatos y hay que preguntar qué hicieron por Salta cuando tuvieron la oportunidad de representar”, dijo el mandatario.

GUSTAVO SÁENZ 2025 (5)Sáenz: “Estamos pagando $640 millones de deudas por obras que nunca se hicieron"

Sáenz sostuvo que el oficialismo propone “a los mejores candidatos, los más capacitados, con experiencia y comprometidos con los intereses de la provincia, no con el gobernador”. “No son casta”, subrayó.

 

