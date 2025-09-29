La baja visibilidad por el humo de un incendio forestal provocó un choque múltiple en RN 9

Pasado el mediodía de este lunes 29 de septiembre, se registró un choque múltiple sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Rosario de la Frontera.

El siniestro involucró al menos tres vehículos y dejó un saldo de siete personas heridas, quienes fueron asistidas por personal médico en el lugar.

Según se supo, el choque se produjo como consecuencia de la densa humareda provocada por incendios forestales en la zona.

Como medida preventiva, el tránsito fue restringido, mientras continúan las tareas de asistencia y despeje en la calzada.