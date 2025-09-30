Los programas, denominados "Solidaridad" y "Tridente", contemplan maniobras en el Atlántico Sur para cooperación y defensa, y se avanzó por decreto ante la falta de tratamiento legislativo en el Congreso.
Solo el 10% con secundario completo accede a empleo profesional
El título secundario completo ya no es suficiente para conseguir un empleo de calidad: solo el 10% de quienes lo poseen logran acceder a puestos profesionales.Argentina30/09/2025
Ocho de cada 10 empresas señalan una brecha entre lo que el mercado ofrece y lo que realmente necesitan para cubrir las escasas vacantes de personal que se presentan en un contexto recesivo como el actual.
Por un lado, alertan que el 42% de los trabajadores argentinos solo tiene estudios secundarios completos y apenas el 10,5% accede a empleos profesionales.
Y que entre las competencias más difíciles de encontrar se destacan: pensamiento crítico y resolución de problemas (71%), comunicación efectiva (49%) y habilidades técnicas específicas (40%).
Además, se suman idiomas, adaptabilidad, liderazgo y conocimiento en inteligencia artificial.
Perfiles insatisfactorios
Los reclutadores de personal no sólo atraviesan por un prolongado período de baja demanda de empleados por parte de las empresas, sino que advierten en la actividad resultante un perfil insatisfactorio en los postulantes.
Las áreas en las que se necesitan cubrir posiciones son: ventas y comercial (37,6%), producción y logística (28,2%) e IT y Tecnología (27,1%).
Les siguen finanzas y administración (18,8%), marketing digital (13,1%) y recursos humanos (10,1%).
Contrasta con la brecha entre búsquedas y ofrecimientos una tasa de desocupación del 7,6% en el segundo trimestre de 2025, que mantiene el valor registrado en el mismo período de 2024.
De modo que se consolida el incremento en la desocupación que se verifica desde 2024.
La población que registra la mayor tasa de desocupación corresponde a las mujeres de 14 a 29 años (16,9%), mientras que la tasa más baja se registra en varones de 30 a 64 años (4,9%).
La tecnología aumenta las diferencias
La irrupción de la inteligencia artificial (IA) puso sobre el tapete las falencias estructurales del mercado laboral argentino y que compele a transformarlo casi sin tiempo para ponerse al día.
Incorporarla agiliza procesos, crea nuevos empleos y exige que los trabajadores se capaciten de manera permanente para no quedar rezagados.
En este contexto, el Informe del Mercado Laboral Argentino 2025, elaborado por Adecco Argentina, confirma que la formación continua se convierte en el factor decisivo para sostener la competitividad en un entorno que cambia a toda velocidad.
“Hoy no alcanza con tener formación académica. Las compañías necesitan perfiles que combinen conocimientos técnicos con competencias socioemocionales. Esa combinación es la que define la empleabilidad del futuro”, sostiene Noelia Sema, Talent Acquisition - Permanent Placement en Adecco Argentina.
El relevamiento también muestra que el 61,8% de los profesionales considera la formación continua un factor decisivo para permanecer en una empresa, mientras que más del 80% espera oportunidades de promoción interna.
Las capacitaciones más prioritarias para las compañías incluyen:
Liderazgo y gestión de equipos (55%)
Inteligencia artificial y automatización (48%)
Habilidades digitales y tecnológicas (45%)
La modalidad a distancia y los programas cortos, de menos de 9 meses, se consolidan como la alternativa preferida tanto por empresas como por trabajadores.
La brecha de habilidades no solo impacta en la competitividad empresarial, sino también en la orientación de quienes buscan trabajo o desean reconvertirse.
Detectar qué puestos concentran mayor demanda y qué habilidades se requieren es clave para tomar decisiones de carrera y de negocio.
“Atravesamos un momento bisagra: o invertimos en capacitación para acompañar la transformación tecnológica y social, o el mercado laboral argentino quedará rezagado. Las oportunidades están, pero requieren preparación”, concluye Sema.
Con información de Noticias Argentinas
