El Móvil Odontológico atenderá en barrio 20 de Junio hasta el viernes

Lluvias en la ciudad de Salta: qué dice el Servicio Meteorológico
El Servicio Meteorológico Nacional anunció lluvias y tormentas aisladas para este martes 30 de septiembre en la capital salteña, con temperaturas entre 13 y 24 grados.
La descentralización municipal llega a todos los barrios, por eso la Secretaría de Desarrollo Social a través del servicio del Móvil Odontológico desembarcó en barrio 20 de junio.
Hasta el viernes 3 de octubre, los profesionales brindarán atención a pacientes, sin obra social, en el horario de 8 a 13. Los turnos se otorgan por whatsapp al 3875089214, siendo la prioridad los vecinos de la barriada.
Quienes acceden al servicio deberán presentar DNI, certificación negativa de ANSES y asistir al turno con cepillado dental previo.
Como en cada servicio, las prestaciones odontológicas incluyen diagnósticos, enseñanza de técnicas de cepillado, tratamientos preventivos (flúor, sellantes de fosas y fisuras), inactivaciones de caries, extracciones dentarias y urgencias odontológicas para niños y adultos.
Es de aclarar que, no realizan tratamientos de conductos, prótesis o cirugías de muelas del juicio.
La Ley 8505, oficializada en el Boletín Oficial, crea un padrón que incluirá a pacientes, productores, instituciones y centros de investigación.
Este martes inició en Salta el pago de los haberes de septiembre a la administración pública provincial, con un cronograma que se extenderá hasta el jueves.
Un grupo de padres se reunió este lunes en la escuela Escuela Delfín Leguizamón, en el Barrio Boulogne Sur Mer para exigir explicaciones sobre hechos de acoso, bullying y drogas. Solicitan se investigue a la directora por minimizar los episodios. “No es competente a la dirección”, indicaron
El gobernador Sáenz calificó la acción como “trascendental para el futuro económico de la provincia” y aseguró que el fondo es una herramienta que cambiará las reglas del juego para los empresarios.
El sábado por la mañana se realizó la prueba acuática en el natatorio Perón y por la tarde la de pedestrismo y de RCP en el Xamena. Además, los guardavidas que ya trabajan revalidaron su examen.
A partir de este lunes, el BCRA impuso nuevas trabas y regulaciones cambiarias que inciden directamente en el mercado de divisas.
Jorge Mukdise, cuestionó la decisión de llevar el MotoGP a la Ciudad de Buenos Aires y advirtió que la medida golpea la economía regional.
El intendente de Termas de Río Hondo se negó a posar en la foto oficial y acusó al secretario de Turismo de haber impulsado decisiones que “perjudicaron a toda la actividad turística del país”.
Ocurrió este lunes, pasado el mediodía sobre la Ruta Nacional 9, a la altura de Rosario de la Frontera. Se registraron siete personas heridas.
Reservando del 1 al 15 de octubre en los hoteles La Casa de la Bodega, Castillos de Cafayate y Hotel del Dique, es posible acceder a la devolución del 50% en crédito que podrá ser utilizado en una segunda estadía en mayo o junio.