En Salta, intervenciones por maltrato Infantil se cuadruplicaron desde 2022
Las intervenciones de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia de Salta aumentaron de forma exponencial de 3.000 en 2022 a 11.000 en lo que va de 2025, según un estudio privado.Salta29/09/2025
Un informe de la consultora Ciudadana Comunicación sobre las causas ingresadas por Violencia Familiar y de Género en el Distrito Judicial Centro de Salta (que abarca Capital y gran parte del interior) reveló una aceleración en las respuestas judiciales.
Conclusiones causas ingresadas por Violencia Familiar y de Género años 2023/2024.Distrito judicial Centro*
Por hora los Juzgados de Violencia Familiar y de Género dictaron tres medidas precautorias en protección a la integridad física como prohibición de acercamiento, de ejercer actos de violencia, consignas policiales y exclusiones de hogar.
No hubo incremento de causas ingresadas pero si de causas que tuvieron “otras resoluciones”, tambiénse multiplicaron las causas recaratuladas y desestimadas.
Las resoluciones de las causas entre un año y otro incrementaron un 54%, principalmente en causas de violencia de género +65%.
A nivel provincial:
Se duplicaron las intervenciones de la Justicia a la Secretaría de Primera Infancia Niñez y Familia. La mayor causa de intervención fue por negligencia en los cuidados parentales y maltrato infantil.
Informe
Causas ingresadas
Entre 2023 y 2024, el número total de casos denunciados de violencia familiar y de género en el distrito judicial Centro*, no aumentó. En 2023, se registraron 16.034 casos denunciados (5.756 por violencia de género- 6.462 por violencia familiar- “No violencia y otros” 2.875). Mientras que en 2024 fueron 15.096 causas ingresadas (5.488 violencia de género, 6.313 violencia familiar y 2.712 “no violencia y otros”)
Resoluciones
Las resoluciones de las causas entre un año y otro incrementaron un 54%, principalmente en causas de violencia de género +65%.
En cuanto a cómo finalizaron las causas se vieron sustanciales diferencias entre las que arribaron a “otras resoluciones” 735%. El segundo incremento observado es el de las causas “recaratuladas” que se cuadriplicaron: 469%. Mientras que las causas desestimadas se duplicaron en un 113%. En cuarto lugar, incrementaron en un 43% las causas en las que se dictaron sentencias o se archivaron.
*Distrito Judicial del Centro – Salta
Comprende los departamentos Capital, La Caldera, General Güemes, Cerrillos, Chicoana, Guachipas, La Viña, Rosario de Lerma, Cachi, Molinos, La Poma, Los Andes, y los municipios Santa Victoria Oeste y Nazareno del departamento Santa Victoria y el municipio Iruya del departamento homónimo
Medidas precautorias
En cuanto a los tipos específicos de Medidas Precautorias solicitadas por los 3 juzgados de Violencia Familiar y de Género del Distrito Judicial Centro:
En promedio, por día y durante los últimos dos años (2023 y 2024) se dispusieron desde los juzgados de violencia familiar y de género en Salta:
27 abstenciones de ejercer actos de violencia (en 2023 dispusieron 10.298 y 9.774 en 2024).
21 consignas policiales ambulatorias (en 2023 7..851 y en 2024 8.124)
19 prohibiciones de acercamiento (2023 7.381 y 2.024 7.061).
18 consignas policiales fijas (2023 6.653 y 2024 6.903).
5 exclusiones de hogar. (1.948 en 2023 y 2.035 en 2024).
2 botones antipánico (2023 809 y en 2024 790).
2 tratamientos psicológicos (en 2023 se solicitaron 644 y 974 en 2024).
Maltrato infantil
Por otra parte, las intervenciones de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia de la Provincia, aumentaron en forma exponencial de 2022 a la fecha:
Las causales prioritarias, fueron negligencia en los cuidados parentales y maltrato infantil
2022: 3000 intervenciones
2023: 3600 intervenciones
2024: 7000 intervenciones
2025: 11.000, en lo que va del año**
** Fuente de la Secretaría de Primera Infancia Niñez y Familia al 15 de Septiembre del 2025.
