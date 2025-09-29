Incendios en Salta: focos en Orán, Urundel y un frente activo en Yrigoyen

Riesgo extremo de incendios forestales en el norte argentino
El Servicio Meteorológico Nacional informó que varias provincias registran este lunes riesgo extremo de incendios forestales, especialmente en el norte y la Patagonia.
Fuentes consultadas por Aries confirmaron que un incendio de gran magnitud afectó los montes de Hipólito Yrigoyen, donde brigadas y bomberos trabajan para contener el avance del fuego.Salta29/09/2025Ivana Chañi
Fuentes consultadas por Aries informaron que un incendio de grandes proporciones se desató en los montes de Hipólito Yrigoyen. En la zona trabajan cuadrillas de Defensa Civil, junto a bomberos voluntarios y personal de la municipalidad, en un esfuerzo por controlar las llamas antes de que se propagaran.
Además, se registraron focos activos en Orán y Urundel, aunque el más preocupante fue el de Yrigoyen. Ante la magnitud del siniestro, se solicitó la intervención del Plan Nacional de Manejo del Fuego y se aguarda la llegada del avión hidrante que se encuentra en Catamarca.
Según el pronóstico, se esperaban lluvias entre mañana y el miércoles, lo que podría colaborar con las tareas de sofocación.
El Servicio Meteorológico Nacional reportó días soleados, algunas lluvias aisladas y temperaturas superiores a los 30 grados en la ciudad de Salta durante esta semana.
