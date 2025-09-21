El Parque Acuático de Coronel Moldes abrirá su temporada en los próximos días

La coordinadora de los Parques Urbanos de la Provincia, Eleonora Gallardo, confirmó en declaraciones a Qué Domingo por Aries que el Parque Acuático de Coronel Moldes aún no habilitó sus piletas, aunque sí se encuentra abierto el camping durante todo el año.

“El camping está disponible de lunes a lunes, con asadores, espacios para carpas y motorhomes con todas las conexiones necesarias. Las piletas todavía no están habilitadas, pero en los próximos días vamos a poner fecha de apertura”, explicó.

Gallardo destacó que el complejo cuenta con cuatro piscinas adaptadas, toboganes, jacuzzi y atracciones acuáticas para toda la familia. Además, subrayó que el parque ofrece baños, duchas, restaurante, seguridad policial, servicio de salud y guardavidas.

Sobre los precios, adelantó que se mantendrán en valores similares a la temporada anterior: “No habrá un incremento significativo, siempre buscamos coherencia con lo que ofrecemos y lo que la gente puede pagar”.

La funcionaria recordó que las personas con discapacidad y un acompañante ingresan de manera gratuita, y que el predio está adaptado para su accesibilidad.