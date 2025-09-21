A pesar de la devaluación, el interés por Aruba se quintuplicó. Vuelos directos y paquetes con financiación impulsan la demanda de viajes al Caribe.
El Parque Acuático de Coronel Moldes abrirá su temporada en los próximos días
La coordinadora de Parques Urbanos de la Provincia, Eleonora Gallardo, adelantó en Aries que el camping ya está habilitado, pero que las piletas comenzarán a funcionar recién cuando se defina la fecha oficial de apertura.Turismo21/09/2025Ivana Chañi
La coordinadora de los Parques Urbanos de la Provincia, Eleonora Gallardo, confirmó en declaraciones a Qué Domingo por Aries que el Parque Acuático de Coronel Moldes aún no habilitó sus piletas, aunque sí se encuentra abierto el camping durante todo el año.
“El camping está disponible de lunes a lunes, con asadores, espacios para carpas y motorhomes con todas las conexiones necesarias. Las piletas todavía no están habilitadas, pero en los próximos días vamos a poner fecha de apertura”, explicó.
Gallardo destacó que el complejo cuenta con cuatro piscinas adaptadas, toboganes, jacuzzi y atracciones acuáticas para toda la familia. Además, subrayó que el parque ofrece baños, duchas, restaurante, seguridad policial, servicio de salud y guardavidas.
Sobre los precios, adelantó que se mantendrán en valores similares a la temporada anterior: “No habrá un incremento significativo, siempre buscamos coherencia con lo que ofrecemos y lo que la gente puede pagar”.
La funcionaria recordó que las personas con discapacidad y un acompañante ingresan de manera gratuita, y que el predio está adaptado para su accesibilidad.
La provincia de Salta continúa consolidándose como el hub aéreo más importante del norte argentino, fortaleciendo su conectividad internacional y potenciando el turismo receptivo y las oportunidades comerciales de la región.
Avanza la obra en el puente sobre el río Vaqueros y La Caldera espera más turistas en verano
El intendente Diego Sumbay destacó el avance en la construcción del nuevo puente sobre el río Vaqueros y adelantó que la pileta del camping Quitilipi se habilitará en noviembre.
El turismo salteño se ilusiona con las nuevas rutas aéreas a Florianópolis y Panamá
Desde la Cámara Hotelera y Gastronómica destacaron que las conexiones a Florianópolis y Panamá abren oportunidades para atraer visitantes extranjeros.
Advierten que viajar a Salta puede costar más que ir a Brasil
El presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta advirtió que los altos precios de los vuelos desalientan al turismo interno.
Turismo en el Milagro: hubo movimiento, pero el consumo fue menor que otros años
El presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta, Juan Chibán, reconoció que el Milagro dejó algo de alivio al sector, aunque la caída del consumo se hizo sentir en bares y confiterías del microcentro.
