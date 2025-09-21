Fuga de dólares: se quintuplicó el interés por paquetes a Aruba

A pesar de la reciente disparada del dólar y la turbulencia económica, los argentinos muestran un creciente interés por los viajes al exterior premium, con un "furor" particular por los paquetes a Aruba. La confirmación de vuelos directos de Aerolíneas Argentinas desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza está potenciando la demanda hacia este destino caribeño.

Según datos de Despegar, el interés por Aruba se multiplicó por cinco durante los últimos dos meses en comparación con el año pasado. Según supo Noticias Argentinas, la mayor conectividad y las opciones de financiamiento, como las tres cuotas sin interés para viajes internacionales, están permitiendo que los argentinos sigan planificando vacaciones de alta gama.

Aruba: el destino caribeño que crece con fuerza

Periodo de viaje: Más del 80% de quienes ya compraron lo hizo para viajar entre septiembre y noviembre, aprovechando el clima ideal.

Estadía promedio: Las estadías superan la semana, con un promedio de 8 días.

Grupos: Los viajes se realizan mayormente en grupos de tres pasajeros.

Ahorro: La compañía recomienda especialmente los paquetes, ya que permiten un ahorro de hasta un 30% en comparación con la compra por separado de los productos.

Opciones de financiación y paquetes

Despegar ofrece diversas opciones para financiar estos viajes de alto costo:

Pago en dólares: El 30% de los viajeros elige pagar en dólares, y de ellos, el 70% lo hace mediante DEBIN.

Cuotas: El 35% de los compradores utiliza Cuotas, una herramienta clave para planificar viajes de forma más accesible y flexible.

Algunas propuestas de paquetes para Aruba en noviembre (10 noches, del 9 al 19) por persona incluyen:

Paquete con vuelo (una escala) y alojamiento 3 estrellas con mesa de pool, jardín y estacionamiento gratis, a $2.721.321.

Paquete con vuelo (una escala) y alojamiento 3 estrellas con biblioteca, jardín, ciclismo en las inmediaciones y estacionamiento gratis, a $3.064.135.

En cuanto a vuelos, se ofrecen opciones para enero de 2026 (del 18 al 27):