La provincia de Salta continúa consolidándose como el hub aéreo más importante del norte argentino, fortaleciendo su conectividad internacional y potenciando el turismo receptivo y las oportunidades comerciales de la región.
Fuga de dólares: se quintuplicó el interés por paquetes a Aruba
A pesar de la devaluación, el interés por Aruba se quintuplicó. Vuelos directos y paquetes con financiación impulsan la demanda de viajes al Caribe.Turismo21/09/2025
A pesar de la reciente disparada del dólar y la turbulencia económica, los argentinos muestran un creciente interés por los viajes al exterior premium, con un "furor" particular por los paquetes a Aruba. La confirmación de vuelos directos de Aerolíneas Argentinas desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza está potenciando la demanda hacia este destino caribeño.
Según datos de Despegar, el interés por Aruba se multiplicó por cinco durante los últimos dos meses en comparación con el año pasado. Según supo Noticias Argentinas, la mayor conectividad y las opciones de financiamiento, como las tres cuotas sin interés para viajes internacionales, están permitiendo que los argentinos sigan planificando vacaciones de alta gama.
Aruba: el destino caribeño que crece con fuerza
- Periodo de viaje: Más del 80% de quienes ya compraron lo hizo para viajar entre septiembre y noviembre, aprovechando el clima ideal.
- Estadía promedio: Las estadías superan la semana, con un promedio de 8 días.
- Grupos: Los viajes se realizan mayormente en grupos de tres pasajeros.
- Ahorro: La compañía recomienda especialmente los paquetes, ya que permiten un ahorro de hasta un 30% en comparación con la compra por separado de los productos.
Opciones de financiación y paquetes
Despegar ofrece diversas opciones para financiar estos viajes de alto costo:
- Pago en dólares: El 30% de los viajeros elige pagar en dólares, y de ellos, el 70% lo hace mediante DEBIN.
- Cuotas: El 35% de los compradores utiliza Cuotas, una herramienta clave para planificar viajes de forma más accesible y flexible.
Algunas propuestas de paquetes para Aruba en noviembre (10 noches, del 9 al 19) por persona incluyen:
- Paquete con vuelo (una escala) y alojamiento 3 estrellas con mesa de pool, jardín y estacionamiento gratis, a $2.721.321.
- Paquete con vuelo (una escala) y alojamiento 3 estrellas con biblioteca, jardín, ciclismo en las inmediaciones y estacionamiento gratis, a $3.064.135.
En cuanto a vuelos, se ofrecen opciones para enero de 2026 (del 18 al 27):
- Vuelo directo de ida y una escala de vuelta, con equipaje de mano y mochila, por $1.650.873.
- Vuelo directo de ida y una escala de vuelta, con equipaje para despachar, de mano y mochila, por $1.942.997.
Avanza la obra en el puente sobre el río Vaqueros y La Caldera espera más turistas en verano
El intendente Diego Sumbay destacó el avance en la construcción del nuevo puente sobre el río Vaqueros y adelantó que la pileta del camping Quitilipi se habilitará en noviembre.
El turismo salteño se ilusiona con las nuevas rutas aéreas a Florianópolis y Panamá
Desde la Cámara Hotelera y Gastronómica destacaron que las conexiones a Florianópolis y Panamá abren oportunidades para atraer visitantes extranjeros.
Advierten que viajar a Salta puede costar más que ir a Brasil
El presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta advirtió que los altos precios de los vuelos desalientan al turismo interno.
Turismo en el Milagro: hubo movimiento, pero el consumo fue menor que otros años
El presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica de Salta, Juan Chibán, reconoció que el Milagro dejó algo de alivio al sector, aunque la caída del consumo se hizo sentir en bares y confiterías del microcentro.
Conectividad y calidad: el desafío turístico de Salta
Fernando García Soria destacó la importancia de nuevos vuelos y promociones estratégicas para captar turistas de Brasil y otros mercados internacionales.
También Rumania desplegó aviones de combate cuando un dron violó el espacio aéreo del país durante un ataque ruso contra infraestructura ucraniana cerca de la frontera.
Que dijo Shell Argentina del "aberrante video misógino" de su franquicia en CrespoArgentina20/09/2025
Raízen, licenciataria de Shell, repudió públicamente el video deleznable de la estación de Crespo que simulaba el secuestro de una mujer.
La espeluznante publicidad que hizo apología del femicidio y la violencia de géneroArgentina20/09/2025
Una concesionaria de Entre Ríos publicó una publicidad donde se simula secuestrar a una mujer y meterla en una bolsa. La empresa pidió disculpas públicas.
El Presidente defendió su plan económico en medio de la crisis y habló sobre la bilateral con Donald Trump.
“¿Me cambiás a mí?”: el fuerte reclamo de Franco Mastantuono al técnico del Real Madrid cuando lo reemplazóDeportes20/09/2025
El futbolista argentino estuvo desde el arranque ante el Espanyol y jugó 77 minutos.