Avanza la obra en el puente sobre el río Vaqueros y La Caldera espera más turistas en verano

El intendente de La Caldera, Diego Sumbay, señaló que el municipio se prepara para fortalecer su oferta turística de cara a la temporada de verano, con obras de infraestructura y propuestas para los visitantes.

En declaraciones a Aries, confirmó que el nuevo puente sobre el río Vaqueros avanza en su etapa de bases, con trabajos previos a la temporada de lluvias. “La empresa nos informó que llegarán con la base de la estructura antes de las precipitaciones, lo que permitirá continuar luego con el montaje”, explicó.

El jefe comunal también anticipó que la pileta del camping Quitilipi se habilitará en noviembre, tras las fiestas patronales. “Hay gente que busca disfrutar tanto del río como de la pileta. Queremos ofrecer distintas opciones para quienes eligen La Caldera como destino”, afirmó.

En cuanto al balance turístico, Sumbay reconoció que la temporada de invierno fue más baja de lo esperado, al igual que en gran parte de la provincia. “Los prestadores de cabañas, gastronomía y actividades nos comentaron que estuvo floja la temporada. Esperamos que el verano sea más fuerte porque genera movimiento económico local y empleo para los pobladores”, señaló.

La Caldera se consolida como uno de los destinos más elegidos en el área metropolitana, con atractivos como el Cristo, la iglesia jesuita, el dique Campo Alegre y los campings sobre el río. “Es una salida tradicional para los vecinos de Salta Capital y alrededores. Queremos que este verano vuelva a ser una temporada alta”, expresó Sumbay.