Casa Rosada: evacuaron las oficinas de Santiago Caputo por un cortocircuito en la cocina

El ala de Casa Rosada en la que trabaja el asesor presidencial Santiago Caputo tuvo que ser evacuada de urgencia este viernes luego de un principio de incendio que se generó tras un cortocircuito en la cocina del salón Martín Fierro. Bomberos de la Policía Federal y efectivos de Casa Militar se abocaron a contener la situación.

Ante la fuerte presencia de humo, se dispuso el corte preventivo de luz en el sector del primer piso y la evacuación de la cocina, el comedor y las oficinas de Caputo. El área presidencial de la Casa de Gobierno no resultó afectada por el inconveniente, aunque el presidente Javier Milei no se encontraba en el edificio.

Aún están trabajando en el lugar para determinar el origen del cortocircuito pero se estima que se produjo por el mal estado del sistema de cableado de uno de los tableros.

Con información de ámbito.