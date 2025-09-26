La fecha habitual del 26 fue trasladada por acuerdo sindical y empresarial para generar un fin de semana largo.
Casa Rosada: evacuaron las oficinas de Santiago Caputo por un cortocircuito en la cocina
El fuego se inició por un cortocircuito en la zona del comedor y la cocina, en el ala de Casa de Gobierno donde trabaja el asesor presidencial. También fue evacuado el secretario de Justicia, Sebastián Amerio.Argentina26/09/2025
El ala de Casa Rosada en la que trabaja el asesor presidencial Santiago Caputo tuvo que ser evacuada de urgencia este viernes luego de un principio de incendio que se generó tras un cortocircuito en la cocina del salón Martín Fierro. Bomberos de la Policía Federal y efectivos de Casa Militar se abocaron a contener la situación.
Ante la fuerte presencia de humo, se dispuso el corte preventivo de luz en el sector del primer piso y la evacuación de la cocina, el comedor y las oficinas de Caputo. El área presidencial de la Casa de Gobierno no resultó afectada por el inconveniente, aunque el presidente Javier Milei no se encontraba en el edificio.
Aún están trabajando en el lugar para determinar el origen del cortocircuito pero se estima que se produjo por el mal estado del sistema de cableado de uno de los tableros.
Inflación de alimentos desacelera su ritmo semanal, pero sigue presionando el bolsilloArgentina26/09/2025
En la cuarta semana de septiembre, los precios subieron 0,9%, con frutas, verduras y lácteos como los principales impulsores del incremento.
CAS y FASA reclaman a proveedores evitar aumentos especulativos y recomiendan a sus asociados proteger el poder adquisitivo de los clientes.
Nuevo plan energético: comercios podrán cobrar por bajar su consumo en horarios críticosArgentina26/09/2025
El Programa de Gestión de Demanda permite a grandes usuarios colaborar con el sistema eléctrico y recibir compensaciones económicas.
Expertos advierten que la vulnerabilidad social y la impunidad potencian la brutalidad de estos crímenes, que afectan especialmente a mujeres y adolescentes.
Las reservas subieron US$300 millones y en el mercado creen que el Tesoro compró dólaresArgentina26/09/2025
Tras el respaldo financiero de Estados Unidos, las reservas brutas del Banco Central crecieron significativamente, aunque desde Economía no confirmaron la operación.
“Descenso sobrerrepresentado”: la UCA cuestionó el dato de baja de pobreza que informó el IndecEconomía25/09/2025
“En contextos de alta volatilidad tanto por fuertes incrementos en los precios como ante la desaceleración inflacionaria, la medición de la pobreza por ingresos tiende a ser menos precisa”, dijo el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la universidad
Satisfecho con su actuación en el Senado, Leavy habló sobre su relación con La Cámpora y su distancia con Cristina Fernández, un guiño para Axel Kicillof en la interna peronista y sus expectativas de hacer una buena elección.
Alertan por enfermedades que vuelven y otras que amenazan con llegar al país
Infectóloga advirtió que patologías que parecían erradicadas, como el sarampión y la leishmaniasis, vuelven a representar un problema de salud pública en la provincia y la región.
Caso Jimena Salas: peritos mostraron "imágenes sensibles" y se desalojó la sala
El juicio contra los hermanos Saavedra por el femicidio de Jimena Salas continuó con la declaración de peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, quienes presentaron pruebas audiovisuales en la sala de audiencia.
Escándalo en Mosconi: denuncian a la Intendenta por agredir a una empleada en un supuesto triángulo amorosoJudiciales26/09/2025
Una trabajadora administrativa de una clínica de Tartagal acusó a la intendenta de Mosconi, Ana Guerrero, de haberla golpeado en su lugar de trabajo. El trasfondo sería un conflicto personal vinculado a un presunto triángulo amoroso.