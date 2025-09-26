Casa Rosada: evacuaron las oficinas de Santiago Caputo por un cortocircuito en la cocina

El fuego se inició por un cortocircuito en la zona del comedor y la cocina, en el ala de Casa de Gobierno donde trabaja el asesor presidencial. También fue evacuado el secretario de Justicia, Sebastián Amerio.

Argentina26/09/2025

https%3A%2F%2Fthumbs.vodgc.net%2F1-14-MqMSOy1758924437452-1758925264

El ala de Casa Rosada en la que trabaja el asesor presidencial Santiago Caputo tuvo que ser evacuada de urgencia este viernes luego de un principio de incendio que se generó tras un cortocircuito en la cocina del salón Martín Fierro. Bomberos de la Policía Federal y efectivos de Casa Militar se abocaron a contener la situación.

Ante la fuerte presencia de humo, se dispuso el corte preventivo de luz en el sector del primer piso y la evacuación de la cocina, el comedor y las oficinas de Caputo. El área presidencial de la Casa de Gobierno no resultó afectada por el inconveniente, aunque el presidente Javier Milei no se encontraba en el edificio.

Aún están trabajando en el lugar para determinar el origen del cortocircuito pero se estima que se produjo por el mal estado del sistema de cableado de uno de los tableros.

Con información de ámbito.

Te puede interesar
Lo más visto
LEAVY II

Leavy: "Estábamos muy incómodos con Urtubey"

Cara a Cara26/09/2025

Satisfecho con su actuación en el Senado, Leavy habló sobre su relación con La Cámpora y su distancia con Cristina Fernández, un guiño para Axel Kicillof en la interna peronista y sus expectativas de hacer una buena elección.

Boletín de noticias

Recibí información en tu mail