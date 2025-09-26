Aseguran que "vecinos pidieron suspender la convocatoria" de Defensor del Pueblo

El presidente de la Comisión del Concejo Deliberante, Gonzalo Corral, confirmó que el pedido de suspensión es "hasta que se reúnan los convencionales constituyentes". Confirmó que el pedido fue elevado al área jurídica y que la próxima semana definirían la continuidad del proceso.

Política26/09/2025

El proceso para designar al nuevo Defensor del Pueblo atraviesa una etapa de incertidumbre ante la falta de avances.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Defensor del Pueblo del Concejo Deliberante, Gonzalo Corral, informó en Aries que un grupo de vecinos presentó un “pedido para suspender la convocatoria hasta tanto se reúnan los convencionales constituyentes”, lo que ocurriría en marzo del 2026.

“Nos pareció oportuno, esta era la instancia en la cual necesitábamos responder a ese pedido. Hemos elevado hace dos semanas el expediente al sector técnico jurídico del Concejo Deliberante para asesoraros en una respuesta que tenga un fundamento lógico y legal”, explicó.

Corral estimó que la próxima semana la Comisión ya contaría con el expediente para analizar la continuidad del proceso, aunque aseguró que “la idea es seguir adelante”.

“Todos los concejales de las comisiones estuvimos sacando copias de todos los currículums de los convocados, no solamente para el Defensor del Pueblo, sino también para Asistentes Letrados del Defensor del Pueblo, venimos realizando una tarea importante estas últimas dos semanas”, insistió.

