El sincericidio de Espert por las retenciones cero: "Ni yo vendí todos los granos que tenía"

El diputado nacional por LLA, José Luis Espert, habló este viernes sobre la decisión del Gobierno de poner fin a las retenciones cero. "Entiendo el enojo del campo, ni yo vendí todos los granos que tenía", afirmó el legislador.

Espert es productor agropecuario junto a sus hermanos. Pese a las críticas del sector, el diputado defendió la gestión de Javier Milei. "Este es un gobierno por primera vez que en 30 años que reduce las retenciones. Hoy son 7 puntos menores de las que teníamos cuando asumió Milei", sostuvo en diálogo con radio Mitre.

El legislador plantéo separar "el enojo" de los productores por no haber vendido la soja con retenciones cero de la "decisión estratégica" del Gobierno que le va a poner fin a las retenciones a las exportaciones. "Es ridículo cobrarle un impuesto a un sector que genera divisas al país", concluyó.

Con información de TN