El sincericidio de Espert por las retenciones cero: "Ni yo vendí todos los granos que tenía"

Rodas: retenciones cero, un beneficio para los amigos del poder
El secretario general de la CGT Salta y candidato a diputado nacional por Fuerza Patria defendió la unidad opositora y cuestionó las últimas medidas económicas del Gobierno.
El diputado de LLA y productor agropecuario, José Luis Espert, defendió al Gobierno tras la restitución de las retenciones a granos, aunque reconoció el "enojo del campo".Política26/09/2025
El diputado nacional por LLA, José Luis Espert, habló este viernes sobre la decisión del Gobierno de poner fin a las retenciones cero. "Entiendo el enojo del campo, ni yo vendí todos los granos que tenía", afirmó el legislador.
Espert es productor agropecuario junto a sus hermanos. Pese a las críticas del sector, el diputado defendió la gestión de Javier Milei. "Este es un gobierno por primera vez que en 30 años que reduce las retenciones. Hoy son 7 puntos menores de las que teníamos cuando asumió Milei", sostuvo en diálogo con radio Mitre.
El legislador plantéo separar "el enojo" de los productores por no haber vendido la soja con retenciones cero de la "decisión estratégica" del Gobierno que le va a poner fin a las retenciones a las exportaciones. "Es ridículo cobrarle un impuesto a un sector que genera divisas al país", concluyó.
Con información de TN
El Presidente retomará la agenda este sábado, tras su viaje por Estados Unidos, y visitará el predio de La Rural. El lunes desembarcará en el sur.
Tras el informe del Indec, el Ministerio de Capital Humano señaló que los índices son los más bajos en siete años y los atribuyó a la estabilización macroeconómica y a la asistencia a sectores vulnerables.
Una encuesta nacional de RDT Consultores refleja un fuerte retroceso en la aprobación del Presidente, golpeada por la pérdida de poder adquisitivo y la caída del empleo.
El ex ministro de Seguridad aseguró que la crisis del narcotráfico se debe al descontrol en las fronteras y a la facilidad de comercialización de estupefacientes.
La multinacional china Cofco fue la que mas declaraciones juradas por harina de soja presentó. Se trata del commodity estrella del complejo agroexportador argentino. La competencia con Estados Unidos.
Gimnasia y Tiro se prepara para uno de los partidos más importantes de la fase regular de la Primera Nacional, recibirá a Atlanta por la fecha 33 del torneo este viernes a las 22:00 horas en el Estadio El Gigante del Norte de Salta. Árbitro para el choque entre "albos" y "bohemios" :Bruno Amiconi
La presidenta de Volviendo a Casa denunció la mínima atención mediática, pidió foco en los responsables del abuso que están siendo investigados por la justicia federal "para evitar filtraciones".
Cristina García, madre de Jimena Salas, sorprendió en el juicio al pedir la liberación de los hermanos Saavedra, a quienes no consideró culpables. Criticó la investigación y advirtió que, tras ocho años, la causa sigue sin respuestas.
Los narcos controlan comedores barriales, son prestamistas, empleadores y reemplazan al Estado. El triple femicidio de Florencio Varela muestra hasta dónde ha llegado su poder.
El evento The Distinguished Gentelman's Drive se realizará este domingo 28 de septiembre a las 16 horas. El recorrido comenzará en el Monumento a Güemes y finalizará en El Punto (San Lorenzo Chico). La finalidad es concientizar sobre salud masculina y recaudar fondos para la causa.