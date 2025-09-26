Corral: “Se debe considerar a los Centros de Estudiantes como aliados”

El presidente de la Comisión del Concejo Deliberante, Gonzalo Corral, confirmó que el pedido de suspensión es "hasta que se reúnan los convencionales constituyentes". Confirmó que el pedido fue elevado al área jurídica y que la próxima semana definirían la continuidad del proceso.
En ‘Hablemos de política’ – por Aries – el concejal capitalino, Gonzalo Corral, ponderó la creación del Programa Municipal de Participación Estudiantil, programa que apunta al acompañamiento de la Ciudad a la creación de Centros de Estudiantes en escuelas y colegios privados de la Capital.
“Me parece una gran herramienta para que, aquellos que tienen una problemática individual o grupal, puedan transmitirlo a un lugar de pares”, sostuvo el edil.
Para Corral, no se debe tener miedo a la conformación de estos Centros y, de hecho, hay que acompañar a los jóvenes en su creación, incluso si se trata de colegios privados, lugares donde se presentan – quizás – los mayores reparos al respecto.
“Yo creo que los colegios deben considerarlos aliados y no enemigos”, indicó, y señaló que la lucha de los Centros hace 50 años tenía un carácter netamente político, mientras que hoy la situación ha cambiado y lo más preocupante es la vulnerabilidad a la que están sometidos los jóvenes y niños.
“Creo que los Centros pueden cubrir lo que los jóvenes muchas veces no tienen en sus casas”, finalizó.
