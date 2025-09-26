Corral: “Se debe considerar a los Centros de Estudiantes como aliados”

En ‘Hablemos de política’ – por Aries – el concejal capitalino, Gonzalo Corral, ponderó la creación del Programa Municipal de Participación Estudiantil, programa que apunta al acompañamiento de la Ciudad a la creación de Centros de Estudiantes en escuelas y colegios privados de la Capital.

“Me parece una gran herramienta para que, aquellos que tienen una problemática individual o grupal, puedan transmitirlo a un lugar de pares”, sostuvo el edil.

Para Corral, no se debe tener miedo a la conformación de estos Centros y, de hecho, hay que acompañar a los jóvenes en su creación, incluso si se trata de colegios privados, lugares donde se presentan – quizás – los mayores reparos al respecto.

“Yo creo que los colegios deben considerarlos aliados y no enemigos”, indicó, y señaló que la lucha de los Centros hace 50 años tenía un carácter netamente político, mientras que hoy la situación ha cambiado y lo más preocupante es la vulnerabilidad a la que están sometidos los jóvenes y niños.

“Creo que los Centros pueden cubrir lo que los jóvenes muchas veces no tienen en sus casas”, finalizó.