Corral: “Se debe considerar a los Centros de Estudiantes como aliados”

El concejal capitalino ponderó la ordenanza sancionada el miércoles pasado que crea el Programa Municipal de Participación Estudiantil, que busca la creación y acompañamiento de Centros de Estudiantes.

Política26/09/2025

En ‘Hablemos de política’ – por Aries – el concejal capitalino, Gonzalo Corral, ponderó la creación del Programa Municipal de Participación Estudiantil, programa que apunta al acompañamiento de la Ciudad a la creación de Centros de Estudiantes en escuelas y colegios privados de la Capital. 

“Me parece una gran herramienta para que, aquellos que tienen una problemática individual o grupal, puedan transmitirlo a un lugar de pares”, sostuvo el edil. 

Para Corral, no se debe tener miedo a la conformación de estos Centros y, de hecho, hay que acompañar a los jóvenes  en su creación, incluso si se trata de colegios privados, lugares donde se presentan – quizás – los mayores reparos al respecto. 

“Yo creo que los colegios deben considerarlos aliados y no enemigos”, indicó, y señaló que la lucha de los Centros hace 50 años tenía un carácter netamente político, mientras que hoy la situación ha cambiado y lo más preocupante es la vulnerabilidad a la que están sometidos los jóvenes y niños.

“Creo que los Centros pueden cubrir lo que los jóvenes muchas veces no tienen en sus casas”, finalizó.

