Estudiantes, organizaciones y vecinos de Coronel Moldes se unieron para limpiar el Paraje El Préstamo y otros puntos estratégicos. En cuatro horas juntaron tres toneladas de residuos.
Llegaron al Registro Civil 80 ejemplares de DNI del operativo realizado en Los Toldos
El operativo se llevó a cabo durante la semana del 17 de septiembre. La entrega se realizará en ese municipio gracias al trabajo mancomunado entre la oficina del organismo y la Municipalidad.Salta26/09/2025
El coordinador operativo del Registro Civil, Federico Marongiu, informó que se recibió un primer lote de ejemplares de DNI correspondientes a los vecinos de la localidad de Los Toldos que realizaron el trámite en el último operativo desarrollado en la semana del 17 de septiembre del corriente año.
“Hemos recibido un primer lote de alrededor de 80 ejemplares de DNI pertenecientes a los vecinos de la localidad de Los Toldos que realizaron sus trámites a mediados del mes pasado, lo que demuestra la celeridad en la confección de los ejemplares por parte del RENAPER”, apuntó Marongiu.
Para finalizar, también subrayó que los tiempos de entrega de ejemplares en el interior se redujeron considerablemente, lo que representa un beneficio directo para los vecinos.
Señalan que la creatividad, la calidad de los servicios y la formación son claves para “dar pelea” en el sector turísticoSalta26/09/2025
Desde el sector académico destacan el potencial del turismo salteño y la necesidad de profesionalizarlo aún más para seguir creciendo.
Día Mundial contra la Rabia: realizarán vacunación masiva en los barrios de la CapitalSalta26/09/2025
El objetivo es generar conciencia ciudadana, tenencia responsable de animales y proteger de la enfermedad a gatos y perros que a su vez pueden contagiar a los seres humanos. Habrá 13 puntos de vacunación en la Ciudad.
La Ordenanza 13.983 prohíbe que los fármacos se vendan fuera de farmacias autorizadas para tal fin. Ya se efectuaron 71 inspecciones a drugstore y almacenes. En algunos casos se procedió al decomiso.
Salteños y turistas podrán disfrutar a las 17 horas de una clase abierta y gratuita, a cargo de las profesoras Florencia Guaymás y Natalia Grossi, seguida de una milonga al aire libre hasta las 21 horas.
Caen los controles laborales y crece la explotación de trabajadores
El secretario gremial del comercio señaló que la suspensión de contratos y la caída de la capacidad operativa permiten prácticas laborales más flexibles para las empresas, pero riesgosas para los empleados.
Oscar 2026: "Belén", película basada en un caso judicial real, representará a ArgentinaCultura & Espectáculos25/09/2025
La película argentina dirigida por Dolores Fonzi, busca una nominación al Oscar 2026. Basada en un hecho real, la película ya está haciendo eco en el Festival de San Sebastián.
El evento The Distinguished Gentelman's Drive se realizará este domingo 28 de septiembre a las 16 horas. El recorrido comenzará en el Monumento a Güemes y finalizará en El Punto (San Lorenzo Chico). La finalidad es concientizar sobre salud masculina y recaudar fondos para la causa.
Realizarán un Festival Equinoccio: "Vamos a explorar la relación entre el cuerpo físico y energético"Cultura & Espectáculos25/09/2025
El evento tendrá lugar el 27 de septiembre de 9 a 21 hs, con entrada gratuita. Los asistentes podrán disfrutar de clases, talleres, espectáculos de danza, feria con emprendedores, shows, sorteos y muchas actividades más.
“Descenso sobrerrepresentado”: la UCA cuestionó el dato de baja de pobreza que informó el IndecEconomía25/09/2025
“En contextos de alta volatilidad tanto por fuertes incrementos en los precios como ante la desaceleración inflacionaria, la medición de la pobreza por ingresos tiende a ser menos precisa”, dijo el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la universidad
Escándalo en Mosconi: denuncian a la Intendenta por agredir a una empleada en un supuesto triángulo amorosoJudiciales26/09/2025
Una trabajadora administrativa de una clínica de Tartagal acusó a la intendenta de Mosconi, Ana Guerrero, de haberla golpeado en su lugar de trabajo. El trasfondo sería un conflicto personal vinculado a un presunto triángulo amoroso.