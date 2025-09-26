Llegaron al Registro Civil 80 ejemplares de DNI del operativo realizado en Los Toldos

El coordinador operativo del Registro Civil, Federico Marongiu, informó que se recibió un primer lote de ejemplares de DNI correspondientes a los vecinos de la localidad de Los Toldos que realizaron el trámite en el último operativo desarrollado en la semana del 17 de septiembre del corriente año.

“Hemos recibido un primer lote de alrededor de 80 ejemplares de DNI pertenecientes a los vecinos de la localidad de Los Toldos que realizaron sus trámites a mediados del mes pasado, lo que demuestra la celeridad en la confección de los ejemplares por parte del RENAPER”, apuntó Marongiu.

Para finalizar, también subrayó que los tiempos de entrega de ejemplares en el interior se redujeron considerablemente, lo que representa un beneficio directo para los vecinos.