Este viernes al mediodía el Banco Central anunció que aquellas personas que compren el dólar oficial, no podrán operar dólares financieros por 90 días, de acuerdo a un comunicado de la entidad.
El Gobierno rechazó las críticas del campo por el fin de las retenciones
Economía26/09/2025
El Gobierno rechazó las críticas del campo por el fin de las retenciones cero. “Fue una medida extraordinaria para defender el peso”, explicó el titular de ARCA, Juan Pazo.
El funcionario informó este viernes que la gestión de Javier Milei buscó “defender la moneda de los argentinos en medio de la incertidumbre cambiaria”.
“Teníamos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para no tirar a la borda el esfuerzo de los argentinos. Estas medidas sirven para ordenar esta crisis cambiaria que repercute en la economía, principalmente, en el campo”, indicó Pazo en diálogo con radio Mitre.
El decreto 682 establecía retenciones cero a las exportaciones de soja, maíz, otros granos y oleaginosas, así como para sus subproductos. Estaba previsto que rija hasta el 31 de octubre de 2025 o hasta que se declaren exportaciones por US$7000 millones, “lo que ocurra primero”.
El titular de ARCA volvió a insistir que “no se trató de una medida desesperada”, sino de “una dificultad exógena generada por una oposición que buscaba generar un desorden y un desequilibrio fiscal impulsando leyes que aumentaban el gasto”.
“Con esta medida generamos credibilidad, bajó el tipo de cambio, la tasa y el riesgo país. Todo esto genera previsibilidad y es lo que necesitan los productores”, aseguró el funcionario.
Además, Pazo remarcó que hoy las retenciones de la carne y los granos se encuentra 20% por debajo desde que asumió Javier Milei.
“Me están insultando en colores”
El titular de ARCA, Juan Pazo, es productor agropecuario y reconoció que las entidades del sector lo insultaron “en colores y en arameo”. El funcionario, además, salió a desmentir una serie de afirmaciones que circularon en los últimos días.
“Lo primero que me gustaría aclarar es que la soja se comercializaba el viernes, antes de las medidas en US$298 para los productores. En los últimos tres días se comercializó en un promedio de US$350. Cuando perforó los US$340 no hubo más ventas. Ya se les pagó el 15% más a los productores, con lo cual no es que no están recibiendo un beneficio”, aclaró Pazo.
Pazo remarcó que los productores están vendiendo los granos de soja a las cerealeras a un precio 15% mayor del que tenía el viernes previo a la medida. “En ningún caso el productor no recibió un beneficio”, insistió.
La principal criptomoneda retrocede 1,3% y toca mínimos desde agosto. Ethereum perfora los u$s4.000 y el resto de las altcoins acompaña con fuertes caídas.
El comercio en Salta perdió más de 11 mil puestos de trabajo en un año y medio
El secretario gremial del Sindicato de Comercio aseguró que las pequeñas y medianas empresas atraviesan un año difícil, con pérdida de fuentes laborales y aumento de costos fijos.
World2Fly podrá cubrir rutas regulares de pasajeros y carga entre distintos puntos de España y territorio argentino, cumpliendo los acuerdos bilaterales vigentes.
Economía26/09/2025
Los sojeros de Estados Unidos están indignados porque a ellos se les cierra el mercado de China, mientras la Argentina recibe USD 20 mil millones de su gobierno y exporta a la potencia asiática. Furia del senador Chuck Grassley.
Economía25/09/2025
“En contextos de alta volatilidad tanto por fuertes incrementos en los precios como ante la desaceleración inflacionaria, la medición de la pobreza por ingresos tiende a ser menos precisa”, dijo el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la universidad
Deportes26/09/2025
Gimnasia y Tiro se prepara para uno de los partidos más importantes de la fase regular de la Primera Nacional, recibirá a Atlanta por la fecha 33 del torneo este viernes a las 22:00 horas en el Estadio El Gigante del Norte de Salta. Árbitro para el choque entre "albos" y "bohemios" :Bruno Amiconi
Los narcos controlan comedores barriales, son prestamistas, empleadores y reemplazan al Estado. El triple femicidio de Florencio Varela muestra hasta dónde ha llegado su poder.
Los legisladores apuntaron a una “corporación que está jugando con el servicio de Salud Pública de la provincia”. Instaron al Ejecutivo salteño a que vaya hasta las últimas consecuencias.
Cultura & Espectáculos25/09/2025
La película argentina dirigida por Dolores Fonzi, busca una nominación al Oscar 2026. Basada en un hecho real, la película ya está haciendo eco en el Festival de San Sebastián.
El evento The Distinguished Gentelman's Drive se realizará este domingo 28 de septiembre a las 16 horas. El recorrido comenzará en el Monumento a Güemes y finalizará en El Punto (San Lorenzo Chico). La finalidad es concientizar sobre salud masculina y recaudar fondos para la causa.