Juicio por YPF: Argentina inició la apelación para no pagar US$ 16.000 millones

La representación legal de Argentina inició el proceso de apelación del fallo que la obliga a pagar con acciones de YPF a Burford Capital la sentencia condenatoria por US$ 16.000 millones por la estatización de la empresa.

Se estima que la definición se produciría en 2026. Según el especialista Sebastián Maril, la presentación ante la Corte de Apelaciones del Distrito Sur de Nueva York, se basa en cuatro puntos:

- La Justicia de Esados Unidos no puede obligar a un país soberano repatriar sus activos ubicados en el exterior.

- La Juez Loretta Preska aplicó erróneamente la Ley del Estado de NY (CPLR 5225) sobre el trato de estos activos ubicados en el exterior.

- Utiliza la Ley de Inmunidad Soberana como protección para que el país no se vea obligado a entregar las acciones de YPF.

- Invoca las relaciones diplomáticas entre dos naciones amigas y las consecuencias diplomáticas de obligar al país entregar sus activos.

Sebastián Soler, abogado especialista en derecho internacional, señaló que es el inicio del escrito de apelación argentino es “contundente y convincente”.

Los argumentos de la Argentina

La presentación de la defensa argentina indica que "ninguna otra corte estadounidense ha dictado una orden como esta. La [jueza Preska] le ha ordenado a un gobierno extranjero que viole sus propias leyes y transfiera a los Estados Unidos bienes de su propiedad que están dentro de su territorio..."

Y agrega: "Semejante intromisión en la soberanía de un estado extranjero viola el derecho común estadounidense, la ley estadounidense, la ley de Nueva York, el derecho internacional consuetudinario, y las normas más elementales de la deferencia internacional”.

La defensa argentina sostiene que, si no es revocada, “esta orden creará un mundo al revés en el cual los bienes de las naciones extranjeras que se encuentran en Estados Unidos están amparadas por las salvaguardas cuidadosamente delineadas de la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos, mientras que los bienes dentro de su propio territorio carecen de inmunidad. En pocas palabras, un disloque jurídico y un desastre diplomático."

Según Soler, “tan cierto es esto que plantean en el primer párrafo los abogados de nuestro país, que hasta el Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos ya ha presentado dos escritos en el expediente apoyando la postura de la defensa argentina (uno mientras gobernaba Biden y otro desde que gobierna Trump)”.

Los demandantes deberán presentar su respuesta el 14 de noviembre y Argentina tendrá la palabra final el 12 de diciembre. La audiencia ante los jueces de Cámara será en 2026.

