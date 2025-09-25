Los legisladores apuntaron a una “corporación que está jugando con el servicio de Salud Pública de la provincia”. Instaron al Ejecutivo salteño a que vaya hasta las últimas consecuencias.
Javier Milei se reunió con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en Nueva York
El mandatario argentino mantuvo una reunión con su par israelí este jueves. Por la noche asistirá a la ceremonia de entrega del Premio de B'nai B'rith. Luego partirá nuevamente hacia la Argentina.Política25/09/2025
Tras su disertación en la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente Javier Milei mantuvo esta tarde una reunión bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en la ciudad de Nueva York. Durante el encuentro le obsequiaron una medalla de una ONG judía. Por la noche regresará a la Argentina.
El encuentro comenzó a las 16.45. En compañía del Presidente argentino estuvo la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller Gerardo Werthein. Tras el mitin, Milei publicó un mensaje en su cuenta de Instagram acompañado de la imagen con el premier israelí: "Viva los valores de occidente carajo".
El vocero Manuel Adorni brindó detalles de la conversación. "En el encuentro mantenido hoy con el Primer Ministro de Israel abordamos principalmente la situación de los rehenes argentinos", dijo y señaló que Argentina "reiteró su firme compromiso de colaborar en todas las instancias necesarias y ofreció plena disposición para trabajar en conjunto con las autoridades israelíes a fin de lograr su pronta liberación".
Además, intercambiaron visiones "sobre la cooperación científica y tecnológica" entre ambos países, como también sobre otros aspectos de la relación bilateral "reafirmando la voluntad compartida de seguir profundizando los lazos de amistad y colaboración que unen a la Argentina e Israel".
La bilateral se produce en el marco del fuerte alineamiento internacional de la gestión de Milei con Israel, en momentos en que este país recibe cuestionamientos de parte de la comunidad internacional por las muertes en la Franja de Gaza a raíz del enfrentamiento con el grupo Hamas.
Este miércoles, el primer ministro israelí lamentó la "vergonzosa rendición" de los líderes mundiales ante "el terrorismo palestino", luego de que países como el Reino Unido, Canadá y Australia reconocieran el Estado de Palestina.
Durante la reunión con Netanyahu, Milei recibió el Premio de B'nai B'rith, la ONG judía más antigua y grande del mundo, que trabaja en defensa de los derechos humanos, el combate al antisemitismo y el racismo, la promoción de la unidad y la continuidad judías, y el apoyo al Estado de Israel.
Ámbito
El Senador por Cachi consideró que el gobierno nacional utilizó a los productores para garantizar “un choreo” de 1500 millones de dólares para las cerealeras. “Me quedo corto si digo que es una mera acción electoral”, aseguró.
Paso histórico para la Provincia: Sáenz anunció la creación del Fondo de Garantías SaltaPolítica25/09/2025
Busca facilitar el acceso al crédito a Pymes, apoyar sectores estratégicos, promover la inclusión financiera, la producción, la innovación y el empleo. El proyecto de ley se enviará a la Legislatura provincial la próxima semana.
Mandatarios de siete provincias se reunieron para reclamar previsibilidad económica, financiamiento y un acuerdo nacional que priorice producción y empleo. Advirtieron que la Casa Rosada debe ofrecer señales concretas y políticas.
El kirchnerismo frenó en el Senado la actualización de multas por evasión tributariaPolítica25/09/2025
Pese al amplio aval en Diputados, el Frente de Todos dejó sin quórum la comisión de Justicia y Asuntos Penales. El proyecto buscaba elevar sanciones irrisorias que hoy alcanzan a pequeños comerciantes.
El exministro advirtió que Milei recurrió a un “rescate financiero” de Estados Unidos para evitar una devaluación y que la operación será “muy costosa” para la sociedad.
Emergencia Sanitaria: en el Senado, gerentes de hospitales ofrecieron un diagnóstico sobre la situaciónPolítica24/09/2025
Se expusieron los graves problemas por los que atraviesan los servicios hospitalarios por la falta de profesionales, particularmente anestesistas y se analizaron posibles soluciones para mejorar la atención.
Gimnasia y Tiro se presenta ante Atlanta por la penúltima fecha de la Primera NacionalDeportes25/09/2025
Gimnasia y Tiro se prepara para uno de los partidos más importantes de la fase regular de la Primera Nacional 2025: recibirá a Atlanta por la fecha 33 (penúltima) del torneo. El choque será este viernes a las 22:00 horas en el Estadio El Gigante del Norte de Salta. Árbitro para el choque entre "albos" y "bohemios" :Bruno Amiconi
“Los plazos ya se vencieron”: preocupa la postergación en la elección del Defensor del Pueblo
El abogado constitucionalista Sebastián Aguirre Astigueta señaló que el proceso se encuentra en suspenso pese a los cronogramas establecidos. "Se empieza a desvirtuar la institución" sostuvo.
El "santo" sigue avanzando en su proyecto de modernización y ampliación de infraestructura deportiva. a dirigencia convocó a los socios a una reunión, donde se anunciará la construcción de canchas de fútbol 5 y canchas de pádel, con el objetivo de ofrecer nuevas alternativas recreativas para los afiliados.
“Nadie pone el foco en los violadores”: alarma por red de explotación de menores en Salta
La presidenta de Volviendo a Casa denunció la mínima atención mediática, pidió foco en los responsables del abuso que están siendo investigados por la justicia federal "para evitar filtraciones".