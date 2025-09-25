Wayar, sobre las retenciones 0: “Es un choreo de 1500 millones de dólares”

El Senador por Cachi consideró que el gobierno nacional utilizó a los productores para garantizar “un choreo” de 1500 millones de dólares para las cerealeras. “Me quedo corto si digo que es una mera acción electoral”, aseguró.

Política25/09/2025

carga-con-soja

En el tramo de manifestaciones de la sesión ordinaria del Senado de la Provincia,  el representante de Cachi, Walter Wayar, apuntó contra la medida del gobierno nacional libertario de bajar a 0  las retenciones para el agro hasta pasadas las elecciones legislativas de octubre.

“Dicen que van a ser retenciones 0, tiene todo el derecho el sector productivo en buscar pagar menos impuestos, ahora, el derecho del Estado es buscar el equilibrio y el ordenamiento para poder llevar adelante políticas públicas”, indicó el legislador.

No obstante, advirtió que la medida enmascara un “choreo” contra el Estado y que este no lo hacen los productores, a quienes apuntó por “quedarse callados” esperando que las retenciones 0 se sostengan luego de los comicios. 

“No es una medida electoral, no, es un choreo de 1500 millones de dólares que hacen los exportadores de granos. No sé si hubo un 3% para alguien; esta es una acción de corrupción porque a los exportadores les permiten quedarse con 1500 millones de dólares que eran del Estado”, disparó Wayar.

Señaló que los productores no tuvieron tiempo de liquidar su producción y que, en cambio, las grandes empresas ya la tenían preparada ante la medida que iba a tomar el gobierno libertario. 

“¿Los productores no se dieron cuenta que están usando su nombre para robarle al Estado 1500 dólares? Buscaron hacer el negocio y la retención 0 se terminó. Me quedo corto si digo que es una mera acción electoral”, sentenció. 

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail