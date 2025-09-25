Adolescente armado con machete provoca alarma en colegio de Reino Unido

Un joven de 17 años irrumpió en un aula del Royal Leamington Spa College, causando pánico entre los estudiantes; la policía logró detenerlo sin que haya heridos.

El Mundo25/09/2025

Un sobresalto sacudió el pasado martes al Royal Leamington Spa College, en Warwickshire, cuando un joven de 17 años irrumpió en un aula con un machete y amenazó a sus compañeros. El hecho quedó registrado en un video compartido en “X”.

El episodio ocurrió alrededor de las 12 del mediodía dentro de las instalaciones del campus. Testigos señalaron a medios locales que el adolescente apareció de manera repentina en una sala común con un machete en la mano y que comenzó a blandirlo frente a los alumnos, lo que desató gritos y corridas hacia los pasillos en busca de resguardo.

La Policía de Warwickshire describió lo sucedido como “aterrador” para quienes estaban presentes. “Este fue claramente un incidente aterrador para todos los involucrados, y me gustaría asegurarles que hemos tomado medidas rápidas para detener a un sospechoso”, declaró el inspector jefe Simon Ryan, según informó The Sun.

En las imágenes se observa al sospechoso, un joven de 17 años, manipulando el machete frente a los alumnos, que retroceden y buscan resguardo. El colegio fue rápidamente puesto en lockdown —un cierre preventivo— mientras agentes acudían al lugar para controlar la situación.

El joven fue arrestado poco después en su domicilio bajo sospecha por el intento de causar heridas y de portar un arma. Durante el operativo, otras dos personas también fueron detenidas por desorden violento vinculado al incidente. Las imágenes difundidas en redes sociales ya forman parte del expediente.

Según las autoridades, los tres detenidos habrían formado parte de un altercado ocurrido dentro del campus, el cual fue descrito como parte de un “desacuerdo puntual y sin riesgo mayor para la comunidad”.

La policía confirmó que ninguna persona resultó herida y que los estudiantes pudieron retomar sus clases más tarde ese mismo día. No obstante, reforzó su presencia en el campus para llevar tranquilidad a la comunidad educativa y continuar con las investigaciones.

Con información de TN

