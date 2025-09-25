El informe, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, revisa la situación del país en el período de un año.
Adolescente armado con machete provoca alarma en colegio de Reino Unido
Un joven de 17 años irrumpió en un aula del Royal Leamington Spa College, causando pánico entre los estudiantes; la policía logró detenerlo sin que haya heridos.El Mundo25/09/2025
Un sobresalto sacudió el pasado martes al Royal Leamington Spa College, en Warwickshire, cuando un joven de 17 años irrumpió en un aula con un machete y amenazó a sus compañeros. El hecho quedó registrado en un video compartido en “X”.
El episodio ocurrió alrededor de las 12 del mediodía dentro de las instalaciones del campus. Testigos señalaron a medios locales que el adolescente apareció de manera repentina en una sala común con un machete en la mano y que comenzó a blandirlo frente a los alumnos, lo que desató gritos y corridas hacia los pasillos en busca de resguardo.
La Policía de Warwickshire describió lo sucedido como “aterrador” para quienes estaban presentes. “Este fue claramente un incidente aterrador para todos los involucrados, y me gustaría asegurarles que hemos tomado medidas rápidas para detener a un sospechoso”, declaró el inspector jefe Simon Ryan, según informó The Sun.
En las imágenes se observa al sospechoso, un joven de 17 años, manipulando el machete frente a los alumnos, que retroceden y buscan resguardo. El colegio fue rápidamente puesto en lockdown —un cierre preventivo— mientras agentes acudían al lugar para controlar la situación.
El joven fue arrestado poco después en su domicilio bajo sospecha por el intento de causar heridas y de portar un arma. Durante el operativo, otras dos personas también fueron detenidas por desorden violento vinculado al incidente. Las imágenes difundidas en redes sociales ya forman parte del expediente.
Según las autoridades, los tres detenidos habrían formado parte de un altercado ocurrido dentro del campus, el cual fue descrito como parte de un “desacuerdo puntual y sin riesgo mayor para la comunidad”.
La policía confirmó que ninguna persona resultó herida y que los estudiantes pudieron retomar sus clases más tarde ese mismo día. No obstante, reforzó su presencia en el campus para llevar tranquilidad a la comunidad educativa y continuar con las investigaciones.
Con información de TN
Dinamarca declaró el estado de alerta tras una nueva incursión de drones en aeropuertosEl Mundo25/09/2025
El gobierno pidió estrechar la cooperación internacional y mejorar los sistemas de detección, mientras las investigaciones intentan determinar el origen y los responsables de los incidentes.
La sentencia cierra una etapa clave del proceso judicial que revela el presunto pacto con el régimen de Gaddafi para financiar ilegalmente la campaña presidencial de 2007.
Un francotirador abrió fuego contra un edificio del ICE en Dallas y luego se suicidó; las autoridades investigan un posible motivo ideológico detrás del ataque.
Palestina insta a la comunidad internacional adoptar la Declaración de Nueva York por la pazEl Mundo24/09/2025
El Ministerio de Relaciones Exteriores palestino instó a adoptar e implementar la Declaración de Nueva York sobre la solución de dos Estados.
Hallan en EE.UU. dos pinturas saqueadas por los nazis durante la Segunda Guerra MundialEl Mundo24/09/2025
Las obras de Ambrosius Bosschaert aparecieron en una casa de subastas de Ohio y habrían formado parte de la célebre colección Schloss, desmantelada en París en 1940.
El Gobierno busca cerrar un swap con el Tesoro de Estados Unidos para reforzar reservas y afrontar vencimientos de deuda hasta enero. La operación replicaría el esquema vigente con China.
Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.
“La responsabilidad es de la Justicia”, el mensaje que encontraron en la ropa de Javier Saavedra
El abogado Marcelo Arancibia, defensor de los hermanos Saavedra, señaló que la fiscalía investiga la muerte de Javier en la Alcaidía como un suicidio. En su ropa se halló un escrito que será sometido a pericia caligráfica.
Nicolás Cajal: “El ADN es irrefutable, yo ya sé quién mató a Jimena”
El viudo de Jimena Salas, absuelto en el primer juicio por el femicidio de Vaqueros, afirmó que la prueba genética despeja dudas sobre el autor material del crimen.
El Gobierno de la Provincia informó que el pago de haberes de este mes se realizará entre el martes 30 de septiembre y el jueves 2 de octubre, según los sectores.