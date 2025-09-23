Combustibles en Salta: segundo aumento en una semana

Este 23 de septiembre las estaciones de servicio en Salta aplicaron un nuevo aumento. Las naftas subieron hasta $145 por litro.

23/09/2025

Los conductores salteños volvieron a enfrentar un ajuste en los precios de los combustibles este 23 de septiembre, cuando las estaciones de servicio actualizaron sus valores. Se trata del segundo incremento en apenas siete días, lo que golpea de lleno al bolsillo y a los costos de transporte.

Según la imagen, de estación de servicio AXION, los valores vigentes desde este martes son los siguientes:

Nafta Súper: $1.509 por litro

Nafta Infinia: $1.799 por litro

Diésel 500: $1.656 por litro

Infinia Diésel: $1.809 por litro

GNC: $745 por metro cúbico

En comparación con el 19 de septiembre, la Nafta Súper subió $13, la Infinia $120, el Diésel 500 $145 y el Infinia Diésel $115. El GNC se mantuvo estable.

