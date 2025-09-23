Se colocarán lajas en el primer descanso, se acondicionarán las caminerías y ya se efectuó la limpieza general del canal pluvial que se encuentra dentro del predio. Las tareas demandarán alrededor de 30 días.
Combustibles en Salta: segundo aumento en una semana
Este 23 de septiembre las estaciones de servicio en Salta aplicaron un nuevo aumento. Las naftas subieron hasta $145 por litro.Salta23/09/2025Ivana Chañi
Los conductores salteños volvieron a enfrentar un ajuste en los precios de los combustibles este 23 de septiembre, cuando las estaciones de servicio actualizaron sus valores. Se trata del segundo incremento en apenas siete días, lo que golpea de lleno al bolsillo y a los costos de transporte.
Según la imagen, de estación de servicio AXION, los valores vigentes desde este martes son los siguientes:
Nafta Súper: $1.509 por litro
Nafta Infinia: $1.799 por litro
Diésel 500: $1.656 por litro
Infinia Diésel: $1.809 por litro
GNC: $745 por metro cúbico
En comparación con el 19 de septiembre, la Nafta Súper subió $13, la Infinia $120, el Diésel 500 $145 y el Infinia Diésel $115. El GNC se mantuvo estable.
Salud Incorpora 44 nuevos profesionales para fortalecer la atención en hospitales de la provinciaSalta23/09/2025
Con el objetivo de fortalecer la atención médica en el interior, el Ministerio de Salud Pública distribuyó a los nuevos especialistas en el interior, llevando atención especializada a zonas que antes carecían de ella. Esta iniciativa, que busca descentralizar el servicio, valora el talento formado en la provincia.
Expo Futuro: “La educación necesita de políticas de Estado más allá de los gobiernos”Salta23/09/2025
Este martes comenzó la Expo Futuro 2025 para los estudiantes de los últimos años del Secundario. Desde Educación destacaron la aplicación de distintas modalidades para asistir a todas las localidades.
Establecerán un marco normativo para la gestión y disposición de vehículos secuestradosSalta23/09/2025
Diputados aprobaron el proyecto que prevé establecer un marco normativo para que los Municipios puedan gestionar y disponer de los vehículos secuestrados que se encuentren en depósitos.
Diputados solicitan la optimización del sistema de geolocalización del 911 en el interior salteñoSalta23/09/2025
Mediante un proyecto de declaración, los legisladores solicitaron al gobierno la optimización del sistema de geolocalización de llamadas y recepción de imágenes del 911 en el interior de la provincia.
Declaran de Interés Nacional a una cafetería salteña pionera en atención en Lengua de SeñasSalta23/09/2025
Se trata de CaféLSA, emprendimiento salteño creado por personas sordas, atendido por personas sordas y que impulsa la enseñanza de la Lengua de Señas Argentina. “Es un puente para toda la comunidad”, expresaron.
El violento hecho ocurrió este lunes en la ciudad de Salta. Fiscalía realiza todas las diligencias pertinentes para lograr esclarecer lo sucedido.
El ministro del Interior se reunirá con Raúl Jalil en medio de tensiones por la reciente derrota del Gobierno en el Congreso.
Mangione acusó a anestesistas de cobrar $97 millones y “extorsionar” a la provincia
El ministro de Salud de Salta, Federico Mangione, aseguró que un grupo de anestesistas maneja un “monopolio extorsivo” que condiciona la atención en los hospitales. Advirtió que no cederá ante sus reclamos y que deberán “responderle a la sociedad”.
Mangione no descarta ir a la Justicia por el conflicto con anestesistas en Salta
El ministro de Salud, Federico Mangione, adelantó que evalúa presentar un recurso de amparo, tal como ocurrió en Córdoba, si no se alcanza un acuerdo con los anestesistas. “Voy a ir hasta las últimas consecuencias”, advirtió.
Sportivo Pocitos apunta alto: el club del norte salteño negocia con Mauro Zárate, ex jugador de Boca, Vélez y Lazio, para sumarlo al plantel en el próximo Torneo Regional Amateur.No sería la primera vez que Pocitos sorprende con fichajes de renombre: en su momento, el club logró sumar a Pablo Mouche para disputar un par de partido.