Continúa internada la mujer que fue atacada con un arma blanca por su pareja

La fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, informó en el marco de la investigación que lleva adelante por la tentativa de femicidio ocurrida este lunes por la noche en la ciudad de Salta, que la mujer de 36 años permanece hospitalizada con pronóstico reservado, luego de ser intervenida quirúrgicamente por lesiones de arma blanca que sufrió.

En el avance investigativo, se realizó la autopsia al principal sospechoso, y el informe preliminar reveló que el deceso se habría producido por asfixia por ahorcamiento.

Desde la Fiscalía Especializada se verificó que el hombre registraba antecedentes de violencia de género con parejas anteriores y por uno de los hechos se encontraba cumpliendo condena por tentativa de femicidio, gozando actualmente del beneficio de libertad condicional, concedida por el Juzgado de Ejecución de 2º Nominación, lo cual fue apelado oportunamente por la entonces fiscal penal de la UFEM, Mónica Poma y confirmado en forma posterior por el Tribunal de Impugnación.

Sodero Calvet, aseguró que se encuentran en cumplimiento todas las diligencias pertinentes para esclarecer lo sucedido.

Cabe recordar que la muerte del sospechoso es investigada por la Fiscalía Penal 1 de la Unidad de Graves Atentados, a cargo del fiscal Santiago López Soto.