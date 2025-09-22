Saulo Capital SRL: más de diez años para los responsables por 520 estafas y asociación ilícita

En audiencia de juicio abreviado llevado adelante ante el juez Pablo Farah, de la Sala 3 del Tribunal de Juicio del Distrito Centro, se condenó a los imputados en el marco de la causa Saulo Capital SRL.

Antes del inicio de la audiencia de debate prevista para este lunes, las defensas presentaron una propuesta de juicio abreviado. La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, y el abogado querellante Facundo Burgos, prestaron su consentimiento tras el reconocimiento de los hechos por parte de los imputados.

De esta manera, Morales, Cabana y Ramos fueron condenados como coautores de estafas reiteradas (520 hechos), asociación ilícita y vaciamiento de empresa. En tanto, Resina admitió haber cometido encubrimiento agravado. Marcelo Alfredo Morales recibió la pena de diez años y seis meses de prisión. Nelson Javier Cabana y Nelson Rogelio Ramos fueron condenados a diez años y cinco meses de prisión efectiva, mientras que Sabrina Florencia Resina recibió tres años de prisión en ejecución condicional y deberá cumplir reglas de conducta. Además, la Fiscalía solicitó el decomiso de los bienes secuestrados.

La investigación de UDEC se inició en mayo de 2022, tras cientos de denuncias y un informe del Banco Central que advirtió que Saulo Capital operaba sin autorización de la Comisión Nacional de Valores. Se comprobó que los fondos captados eran reinvertidos en negocios locales y usados para pagar intereses a otros inversores, hasta el cierre de la sede en Salta, mientras la firma publicitaba altos rendimientos.

Según el CIF, las víctimas entregaron más de $188 millones, USD 2,3 millones y BUSD 2.300, principalmente entre enero y marzo de 2022. La sociedad llegó a administrar once comercios.