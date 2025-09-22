Fue detenido tras haberse fugado por un hecho ocurrido en 2023. Lo imputaron como presunto autor del delito de homicidio calificado por el uso de arma de fuego y por el concurso premeditado de dos o más personas en perjuicio Martínez.
Saulo Capital SRL: más de diez años para los responsables por 520 estafas y asociación ilícita
El fallo se dictó en el marco de un juicio abreviado, luego de que los imputados reconocieran su responsabilidad en el esquema de captación ilegal de fondos montado por Saulo Capital SRL.Judiciales22/09/2025
En audiencia de juicio abreviado llevado adelante ante el juez Pablo Farah, de la Sala 3 del Tribunal de Juicio del Distrito Centro, se condenó a los imputados en el marco de la causa Saulo Capital SRL.
Antes del inicio de la audiencia de debate prevista para este lunes, las defensas presentaron una propuesta de juicio abreviado. La fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, y el abogado querellante Facundo Burgos, prestaron su consentimiento tras el reconocimiento de los hechos por parte de los imputados.
De esta manera, Morales, Cabana y Ramos fueron condenados como coautores de estafas reiteradas (520 hechos), asociación ilícita y vaciamiento de empresa. En tanto, Resina admitió haber cometido encubrimiento agravado. Marcelo Alfredo Morales recibió la pena de diez años y seis meses de prisión. Nelson Javier Cabana y Nelson Rogelio Ramos fueron condenados a diez años y cinco meses de prisión efectiva, mientras que Sabrina Florencia Resina recibió tres años de prisión en ejecución condicional y deberá cumplir reglas de conducta. Además, la Fiscalía solicitó el decomiso de los bienes secuestrados.
La investigación de UDEC se inició en mayo de 2022, tras cientos de denuncias y un informe del Banco Central que advirtió que Saulo Capital operaba sin autorización de la Comisión Nacional de Valores. Se comprobó que los fondos captados eran reinvertidos en negocios locales y usados para pagar intereses a otros inversores, hasta el cierre de la sede en Salta, mientras la firma publicitaba altos rendimientos.
Según el CIF, las víctimas entregaron más de $188 millones, USD 2,3 millones y BUSD 2.300, principalmente entre enero y marzo de 2022. La sociedad llegó a administrar once comercios.
Ocultaron que el auto estuvo inundado: condenan a concesionaria y fabricante
El hecho ocurrió en Entre Ríos: un comprador recibió un 0 km que había sufrido una inundación en depósito. El tribunal ordenó daño moral y punitivo.
Vialidad Nacional, en la mira: fiscal se opone al cierre del amparo por el nuevo puente sobre el río VaquerosJudiciales21/09/2025
El fiscal federal Ricardo Toranzos rechazó el pedido de Vialidad Nacional para cerrar el amparo por la paralización de la obra del puente sobre el río Vaqueros.
Oficializaron una recompensa de $5.000.000 por datos sobre Rosmery Aramayo TorrezJudiciales19/09/2025
Se hizo público el ofrecimiento de $5.000.000 para quien aporte información cierta y útil, que permita encontrar los restos de Rosmery Aramayo Torrez, desaparecida y presuntamente asesinada en enero.
YPF: la jueza Preska exige entrega de información sensible antes de la audiencia por la expropiaciónJudiciales19/09/2025
La magistrada ordenó a la petrolera remitir correos, mensajes y documentación clave en el juicio por la estatización de 2012.
Una deuda más, una ilusión menos
Mientras el gobierno dilapida reservas para sostener el dólar y negocia un nuevo préstamo con el Tesoro de los Estados Unidos, los beneficios se concentrarán en unos pocos y el costo lo pagaremos todos los argentinos.
Es un fenómeno que se intensificó en la última década en las periferias de las principales ciudades. El gobierno quiere bajar la edad de imputabilidad de 15 a 13 años.
Por el salto del dólar, el precio de los autos aumentó en septiembre y algunos modelos superaron el 7%Argentina21/09/2025
En lo que va del año, los valores de los vehículos acumulan un alza cercana al 20%, por debajo de la variación del dólar y de la inflación general.
Tras semanas de volatilidad, las tasas de los plazos fijos se moderaron y hoy rondan el 40% TNA. Pese al recorte, siguen por encima de la inflación de agosto (1,9%) y de las proyecciones para 2025.
