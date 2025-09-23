Donald Trump a la ONU: "Las Naciones Unidas no están para nosotros"

Este martes, comenzó la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el foro diplomático más importante del mundo, en un contexto de crecientes tensiones internacionales. En ese contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, dio un fuerte discurso criticando a las "instituciones globalistas".

Donald Trump inició su discurso bromeando sobre la falla de funcionamiento del teleprompter. “La persona que está a cargo del teleprompter está en problemas”, dijo con humor.



Enseguida, el mandatario estadounidense recordó su previa participación en la Asamblea de las Naciones Unidas, durante su primer mandato presidencial, y no tardó en criticar a la ONU por “no intentar ayudar” a los países que más sufren por las guerras. “Todo lo que recibí de las Naciones Unidas fue una escalera que se rompe a mitad de camino”, manifestó con tono crítico.



“Las Naciones Unidas no están ahí para nosotros para hacer las negociaciones. Entonces, ¿cuál es el sentido de las Naciones Unidas?”, cuestionó Trump respecto al rol de la ONU como mediador de las guerras y agregó: "La ONU sigue fallando a mayor escala. Ofrezco el liderazgo estadounidense a cualquier nación dispuesta a un mundo más seguro y próspero".

La petición de Trump a los países europeos

El mandatario norteamericano aprovechó la ocasión para exigir a los países europeos que dejen de comprar gas y petróleo a Rusia con el objetivo de "poder poner fin a la guerra en Ucrania". "No pueden estar haciendo lo que están haciendo. Están comprando petróleo y gas de Rusia mientras luchan contra Rusia. Es vergonzoso para ellos, es muy vergonzoso", declaró Trump.

Trump cuestionó el reconocimiento del Estado de Palestina

Esta mañana, Donald Trump denunció que el reconocimiento del Estado palestino por parte de varios países supone una "recompensa" para Hamás.

Con información de MDZ