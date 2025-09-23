La Corte Suprema deberá resolver el recurso de una empresa que las trajo desde EE.UU. para docencia médica, en un caso sin precedentes.
Donald Trump a la ONU: "Las Naciones Unidas no están para nosotros"
El mandatario estadounidense, Donald Trump, dio un imperativo discurso en el marco del inicio de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.El Mundo23/09/2025
Este martes, comenzó la 80° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el foro diplomático más importante del mundo, en un contexto de crecientes tensiones internacionales. En ese contexto, el presidente estadounidense, Donald Trump, dio un fuerte discurso criticando a las "instituciones globalistas".
Donald Trump inició su discurso bromeando sobre la falla de funcionamiento del teleprompter. “La persona que está a cargo del teleprompter está en problemas”, dijo con humor.
Enseguida, el mandatario estadounidense recordó su previa participación en la Asamblea de las Naciones Unidas, durante su primer mandato presidencial, y no tardó en criticar a la ONU por “no intentar ayudar” a los países que más sufren por las guerras. “Todo lo que recibí de las Naciones Unidas fue una escalera que se rompe a mitad de camino”, manifestó con tono crítico.
“Las Naciones Unidas no están ahí para nosotros para hacer las negociaciones. Entonces, ¿cuál es el sentido de las Naciones Unidas?”, cuestionó Trump respecto al rol de la ONU como mediador de las guerras y agregó: "La ONU sigue fallando a mayor escala. Ofrezco el liderazgo estadounidense a cualquier nación dispuesta a un mundo más seguro y próspero".
La petición de Trump a los países europeos
El mandatario norteamericano aprovechó la ocasión para exigir a los países europeos que dejen de comprar gas y petróleo a Rusia con el objetivo de "poder poner fin a la guerra en Ucrania". "No pueden estar haciendo lo que están haciendo. Están comprando petróleo y gas de Rusia mientras luchan contra Rusia. Es vergonzoso para ellos, es muy vergonzoso", declaró Trump.
Trump cuestionó el reconocimiento del Estado de Palestina
Esta mañana, Donald Trump denunció que el reconocimiento del Estado palestino por parte de varios países supone una "recompensa" para Hamás.
Con información de MDZ
Lula advirtió contra los "ataques" a la soberanía y la independencia de la JusticiaEl Mundo23/09/2025
El presidente de Brasil habló ante la Asamblea de la ONU, cumpliendo con la tradición. Criticó los “ataques contra la soberanía, sanciones arbitrarias y una tendencia creciente a las intervenciones unilaterales”.
El secretario general de la ONU instó a los líderes mundiales a tomar medidas urgentes ante los conflictos, la crisis climática y los desafíos tecnológicos, advirtiendo sobre el riesgo de un mundo dominado por la impunidad y la desigualdad.
El Servicio Secreto desmanteló una red clandestina con 100.000 tarjetas SIM y 300 servidores capaces de paralizar la telefonía celular y bloquear emergencias.
OMS cruzó a Trump: relación entre el Autismo y el Paracetamol en el embarazo es "inconsistente"El Mundo23/09/2025
El organismo de salud internacional salió a dar aclaraciones tras los dichos del presidente Donald Trump, quien relacionó el uso de este medicamento y de las vacunas con el diagnóstico del trastorno en el neurodesarrollo.
El incidente, calificado como el más grave contra infraestructuras críticas de Dinamarca, afectó a 20.000 pasajeros y desató una investigación de seguridad internacional.
El Gobierno busca cerrar un swap con el Tesoro de Estados Unidos para reforzar reservas y afrontar vencimientos de deuda hasta enero. La operación replicaría el esquema vigente con China.
La medida permite acuerdos administrativos de compensación económica entre trabajadores y ART, sin reconocimiento de incapacidad laboral.
Este martes 23, la Municipalidad retirará cacharros y objetos que acumulen agua para prevenir la proliferación de insectos y mejorar la higiene urbana.
La entidad salteña consideró que lo anunciado por Nación respecto a retenciones “es un paso en la dirección correcta”, pero señaló también que, al ser solo transitorio, no hace más que generar incertidumbre.
El violento hecho ocurrió este lunes en la ciudad de Salta. Fiscalía realiza todas las diligencias pertinentes para lograr esclarecer lo sucedido.