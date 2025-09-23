Convocan a audiencia por impacto ambiental de la Autopista del Valle del Lerma

La Dirección de Vialidad de Salta fijó la audiencia para el 17 de octubre en El Carril, donde se debatirá el estudio de impacto ambiental y social del proyecto vial.

Salta23/09/2025Agustina TolabaAgustina Tolaba

99828-autopista-del-valle-de-lerma-seguridad-vial-fluidez-vehicular-y-desarrollo
Imagen ilustrativa

La Dirección de Vialidad de Salta convocó a una audiencia pública para tratar el Estudio de Impacto Ambiental y Social de la Autopista del Valle de Lerma, en el tramo Cerrillos (RP 24) – El Carril (RP 33). La audiencia se llevará a cabo el 17 de octubre a las 9 horas, en el Salón del Sindicato de Obreros del Tabaco de El Carril, ubicado en calle Belgrano 465.

99828-autopista-del-valle-de-lerma-seguridad-vial-fluidez-vehicular-y-desarrolloAutopista del Valle de Lerma: Con fondos propios, Salta financia la obra vial más grande de la provincia

De acuerdo con lo establecido por la Ley 7070 y el reglamento de audiencias públicas, podrán participar todas las personas con un interés legítimo, derecho subjetivo o interés simple vinculado al proyecto. Las manifestaciones de interés deberán presentarse hasta el 15 de octubre a las 13 horas en el Concejo Técnico de la Dirección de Vialidad (España 721, ciudad de Salta), de 9 a 13 horas.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail