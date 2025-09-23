Convocan a audiencia por impacto ambiental de la Autopista del Valle del Lerma

La Dirección de Vialidad de Salta convocó a una audiencia pública para tratar el Estudio de Impacto Ambiental y Social de la Autopista del Valle de Lerma, en el tramo Cerrillos (RP 24) – El Carril (RP 33). La audiencia se llevará a cabo el 17 de octubre a las 9 horas, en el Salón del Sindicato de Obreros del Tabaco de El Carril, ubicado en calle Belgrano 465.

De acuerdo con lo establecido por la Ley 7070 y el reglamento de audiencias públicas, podrán participar todas las personas con un interés legítimo, derecho subjetivo o interés simple vinculado al proyecto. Las manifestaciones de interés deberán presentarse hasta el 15 de octubre a las 13 horas en el Concejo Técnico de la Dirección de Vialidad (España 721, ciudad de Salta), de 9 a 13 horas.