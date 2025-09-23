Convocan a audiencia por impacto ambiental de la Autopista del Valle del Lerma

Productores del norte piden reglas claras y acceso al ferrocarril
Francisco Vidal advirtió que sin transporte eficiente y previsibilidad económica, los costos para el sector agrícola continúan siendo “altísimos”.
La Dirección de Vialidad de Salta fijó la audiencia para el 17 de octubre en El Carril, donde se debatirá el estudio de impacto ambiental y social del proyecto vial.Salta23/09/2025Agustina Tolaba
La Dirección de Vialidad de Salta convocó a una audiencia pública para tratar el Estudio de Impacto Ambiental y Social de la Autopista del Valle de Lerma, en el tramo Cerrillos (RP 24) – El Carril (RP 33). La audiencia se llevará a cabo el 17 de octubre a las 9 horas, en el Salón del Sindicato de Obreros del Tabaco de El Carril, ubicado en calle Belgrano 465.
De acuerdo con lo establecido por la Ley 7070 y el reglamento de audiencias públicas, podrán participar todas las personas con un interés legítimo, derecho subjetivo o interés simple vinculado al proyecto. Las manifestaciones de interés deberán presentarse hasta el 15 de octubre a las 13 horas en el Concejo Técnico de la Dirección de Vialidad (España 721, ciudad de Salta), de 9 a 13 horas.
Francisco Vidal advirtió que sin transporte eficiente y previsibilidad económica, los costos para el sector agrícola continúan siendo “altísimos”.
El presidente de Prograno señaló que la quita de retenciones hasta el 31 de octubre tendrá escaso efecto en Salta, mientras que las provincias del sur podrán aprovechar la medida.
Estudiantes de 204 escuelas tendrán acceso a información sobre universidades, institutos técnicos y formación profesional.
Este martes 23, la Municipalidad retirará cacharros y objetos que acumulen agua para prevenir la proliferación de insectos y mejorar la higiene urbana.
Sucedió este lunes en la zona centro de la ciudad de Salta. Se dispuso que se realice la autopsia a fin de determinar de forma fehaciente la causa del deceso.
La Provincia formalizó un protocolo interinstitucional que refuerza la articulación estatal para la atención integral en casos de violencia extrema por motivos de género.
Esta decisión permitirá un feriado extra large para que el turismo pueda aprovechar el flujo de visitantes en las principales plazas del país.
Personal jerárquico grabó reuniones en la obra social de las Fuerzas Armadas que dan cuenta de posibles sobreprecios en la compra de medicamentos. Más vínculos con la droguería Suizo Argentina.
El Gobierno busca cerrar un swap con el Tesoro de Estados Unidos para reforzar reservas y afrontar vencimientos de deuda hasta enero. La operación replicaría el esquema vigente con China.
La medida permite acuerdos administrativos de compensación económica entre trabajadores y ART, sin reconocimiento de incapacidad laboral.
El violento hecho ocurrió este lunes en la ciudad de Salta. Fiscalía realiza todas las diligencias pertinentes para lograr esclarecer lo sucedido.