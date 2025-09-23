Este martes abre Expo Futuro 2025, con más de 25 mil estudiantes convocados

Convocan a audiencia por impacto ambiental de la Autopista del Valle del Lerma
La Dirección de Vialidad de Salta fijó la audiencia para el 17 de octubre en El Carril, donde se debatirá el estudio de impacto ambiental y social del proyecto vial.
Estudiantes de 204 escuelas tendrán acceso a información sobre universidades, institutos técnicos y formación profesional.Salta23/09/2025
Este martes 23 a las 10 en el Centro de Convenciones Salta será la apertura oficial de Expo Futuro 2025. Este evento tiene como objetivo central facilitar el acceso de los jóvenes a la completa oferta educativa universitaria, no universitaria y de formación profesional.
La muestra presencial, que se extenderá desde el 23 hasta el 26 de septiembre, está diseñada para recibir a aproximadamente 25.400 alumnos de los últimos años de 204 instituciones educativas, incluyendo secundarias, técnicas, privadas y de Educación para Jóvenes y Adultos (EPJA). El formato del evento contará con islas de exposición de las distintas casas formadoras, permitiendo que los estudiantes roten y accedan a toda la información sobre carreras y planes de estudio.
Formato multimodal
ExpoFuturo 2025 se destaca por su formato multimodal, que complementa la feria en la ciudad de Salta con Jornadas Institucionales en todo el interior de la provincia, las cuales se realizarán hasta el 3 de octubre. Gracias a este formato, se espera alcanzar un total de 448 instituciones en toda la geografía salteña.
Además, el evento cuenta con una plataforma digital que ofrece charlas, un mapa interactivo y un buscador de carreras para que los estudiantes puedan investigar sus intereses y opciones de becas desde sus propias instituciones.
