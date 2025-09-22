La militante de derechos humanos falleció este domingo. Buscaba a su hijo Manuel Taján, desaparecido en 1976, y se convirtió en un emblema de resistencia y dignidad.
Milei adelantó un feriado y habrá fin de semana largo de cuatro días
Esta decisión permitirá un feriado extra large para que el turismo pueda aprovechar el flujo de visitantes en las principales plazas del país.Argentina22/09/2025
El Gobierno de Javier Milei confirmó un “enroque intempestivo” en el calendario de feriados, adelantando un día no laborable y confirmando un fin de semana largo de cuatro días para noviembre.
Esta decisión, que había sido habilitada a través del Decreto 614/2025, introduce nuevas reglas para los feriados trasladables, buscando generar más pausas extendidas para fomentar el turismo.
La principal novedad es que los feriados que caigan en sábado o domingo ahora podrán correrse al viernes anterior o al lunes posterior, una flexibilidad que la Ley 27.399 no contemplaba.
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, la Jefatura de Gabinete, a cargo de Guillermo Francos, será la autoridad de aplicación, con la facultad de definir estos traslados.
El fin de semana largo de noviembre: cuatro días de descanso
Gracias a esta modificación, ya se perfila un importante fin de semana largo para el penúltimo mes del año:
-Viernes 21 de noviembre: Feriado con fines turísticos.
-Sábado 22 y domingo 23 de noviembre: Fin de semana.
-Lunes 24 de noviembre: Feriado por el Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20 de noviembre).
Este “enroque” permitirá a los argentinos disfrutar de cuatro días de descanso, una oportunidad para planificar escapadas y dinamizar el sector turístico.
En octubre habrá otro feriado
El decreto también habilitó un nuevo fin de semana largo en octubre.
El feriado del 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, cae domingo, por lo que el Gobierno decidió trasladarlo al viernes 10.
Con información de MDZ
Se incrementan los créditos de ANDIS para atender el reclamo de actualización de los prestadores, pero la Ley 27.793 permanece suspendida en su ejecución.
Así lo explicó en el Boletín Oficial. De esta manera, la ley de emergencia en Discapacidad entrará en vigencia cuando el Congreso defina cómo se financiará.
Tras semanas de volatilidad, las tasas de los plazos fijos se moderaron y hoy rondan el 40% TNA. Pese al recorte, siguen por encima de la inflación de agosto (1,9%) y de las proyecciones para 2025.
Por el salto del dólar, el precio de los autos aumentó en septiembre y algunos modelos superaron el 7%Argentina21/09/2025
En lo que va del año, los valores de los vehículos acumulan un alza cercana al 20%, por debajo de la variación del dólar y de la inflación general.
Venta de ropa en crisis: cayó un 12% y ni las liquidaciones de invierno lo revirtieronArgentina21/09/2025
La Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria detalló que ni las promociones por la liquidación de la temporada de invierno pudieron revertir el flojo desempeño.
También Rumania desplegó aviones de combate cuando un dron violó el espacio aéreo del país durante un ataque ruso contra infraestructura ucraniana cerca de la frontera.
Día de la Primavera en la Ciudad de Salta: pronóstico del tiempo para hoy 21 de septiembre
Este 21 de septiembre, Día de la Primavera, el SMN anticipa una mínima de 13 grados y una máxima de 31 grados en la Capital salteña.
Con sorpresas: La lista de convocados de Boca para el partido ante Central CórdobaDeportes21/09/2025
Miguel Ángel Russo concentra 24 futbolistas para el encuentro ante el Ferroviario. El partido se jugará el domingo a las 21.30 horas.
Financial Times, lapidario con el plan de Milei: "La crisis en Argentina se agudiza"Argentina21/09/2025
El BCRA vendió más de u$s1.000 millones en tres días para defender el peso, mientras la crisis política agita los mercados. Cristina Kirchner, advirtió sobre la posibilidad de un default.
Vialidad Nacional, en la mira: fiscal se opone al cierre del amparo por el nuevo puente sobre el río VaquerosJudiciales21/09/2025
El fiscal federal Ricardo Toranzos rechazó el pedido de Vialidad Nacional para cerrar el amparo por la paralización de la obra del puente sobre el río Vaqueros.