La Provincia formalizó un protocolo interinstitucional que refuerza la articulación estatal para la atención integral en casos de violencia extrema por motivos de género.
Operativo de descacharrado en la zona oeste alta de la ciudad
Este martes 23, la Municipalidad retirará cacharros y objetos que acumulen agua para prevenir la proliferación de insectos y mejorar la higiene urbana.Salta22/09/2025
La Municipalidad continúa con el operativo de descacharrado con el fin de prevenir la proliferación de insectos y alimañas, y brindar una mejor higiene urbana. En esta ocasión, el retiro de cacharros se realizará este martes 23 de 9 a 13 hs en los barrios Los Profesionales, 17 de Mayo, Las Costas, Jesús María, Puerto Argentino y Divino Niño Jesús I y II, ubicados en la zona oeste alta de la ciudad.
Los agentes municipales pasarán por las siguientes calles: Av. del Libertador, Federico Lacroze, Niceto Vega, Verdeja, Godoy Cruz, Cnel. Miguel Di Pascuo, Costa Azul, C. Dorada, C. Blanca, C. de Oro, Costa de Marfil, Costa del Sol, Costa Brava, Portaviones 25 de Mayo, Himalayas, Aconcagua y Alpes.
Las tareas seguirán luego por las intersecciones: Firme. C, C. Costa Dorada, Campo Quijano, Tartagal, Ampascachi, Animaná, Veteranos de Malvinas, Av. de los Jockey, Hipódromo de Limache, Gasconi, Thames, Destructor Seguí, Hércules y Submarino Salta.
Los trabajos están a cargo de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad, junto al Área de Vectores de Nación y el Ejército Argentino. Hasta el momento se llevan recolectadas 580 tn, aproximadamente.
Se solicita a los vecinos colocar en la vereda de sus domicilios los elementos que tengan para desechar, se retirará todo tipo de cacharros y objetos que acumulen agua de lluvia.
“Mucha gente murió esperando este momento”: la reflexión de Sáenz
El gobernador entregó 250 escrituras en Salta y criticó la falta de apoyo nacional a las políticas habitacionales.
“Hay un horizonte muy negro”: la advertencia de la construcción en Salta
Juan Carlos Segura alertó sobre la paralización de obras públicas y las altas tasas de créditos hipotecarios que dejan a la mayoría de las familias sin acceso a vivienda.
En esta ocasión, 1100 emprendedores de toda la provincia exhibieron sus productos y proyectos, posicionándose en una de las vitrinas más importantes del norte argentino.
“Se ensañan con los más vulnerables”: críticas en Salta al freno de la Ley de Emergencia en Discapacidad
Familias salteñas que integran TGD Padres TEA advirtieron que la decisión del Gobierno nacional profundiza la crisis de cobertura y atención en discapacidad.
Provincia lanzó pasantías para jóvenes profesionales en Rentas
La iniciativa, publicada en el Boletín Oficial, se enmarca en el Régimen de Capacitación para Jóvenes y contempla asignaciones estímulo según el nivel de formación.
Una deuda más, una ilusión menos
Mientras el gobierno dilapida reservas para sostener el dólar y negocia un nuevo préstamo con el Tesoro de los Estados Unidos, los beneficios se concentrarán en unos pocos y el costo lo pagaremos todos los argentinos.
Es un fenómeno que se intensificó en la última década en las periferias de las principales ciudades. El gobierno quiere bajar la edad de imputabilidad de 15 a 13 años.
Por el salto del dólar, el precio de los autos aumentó en septiembre y algunos modelos superaron el 7%Argentina21/09/2025
En lo que va del año, los valores de los vehículos acumulan un alza cercana al 20%, por debajo de la variación del dólar y de la inflación general.
Tras semanas de volatilidad, las tasas de los plazos fijos se moderaron y hoy rondan el 40% TNA. Pese al recorte, siguen por encima de la inflación de agosto (1,9%) y de las proyecciones para 2025.
Vialidad Nacional, en la mira: fiscal se opone al cierre del amparo por el nuevo puente sobre el río VaquerosJudiciales21/09/2025
El fiscal federal Ricardo Toranzos rechazó el pedido de Vialidad Nacional para cerrar el amparo por la paralización de la obra del puente sobre el río Vaqueros.