Operativo de descacharrado en la zona oeste alta de la ciudad

Este martes 23, la Municipalidad retirará cacharros y objetos que acumulen agua para prevenir la proliferación de insectos y mejorar la higiene urbana.

Salta22/09/2025

descacharrado-huaico-6-scaled

La Municipalidad continúa con el operativo de descacharrado con el fin de prevenir la proliferación de insectos y alimañas, y brindar una mejor higiene urbana. En esta ocasión, el retiro de cacharros se realizará este martes 23 de 9 a 13 hs en los barrios Los Profesionales, 17 de Mayo, Las Costas, Jesús María, Puerto Argentino y Divino Niño Jesús I y II, ubicados en la zona oeste alta de la ciudad.

Los agentes municipales pasarán por las siguientes calles: Av. del Libertador, Federico Lacroze, Niceto Vega, Verdeja, Godoy Cruz, Cnel. Miguel Di Pascuo, Costa Azul, C. Dorada, C. Blanca, C. de Oro, Costa de Marfil, Costa del Sol, Costa Brava, Portaviones 25 de Mayo, Himalayas, Aconcagua y Alpes.

WhatsApp Image 2025-09-22 at 11.34.13Sáenz arremetió contra funcionarios nacionales: “vengan a pisar el barro en el norte”

Las tareas seguirán luego por las intersecciones: Firme. C, C. Costa Dorada, Campo Quijano, Tartagal, Ampascachi, Animaná, Veteranos de Malvinas, Av. de los Jockey, Hipódromo de Limache, Gasconi, Thames, Destructor Seguí, Hércules y Submarino Salta.

Los trabajos están a cargo de la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos de la Municipalidad, junto al Área de Vectores de Nación y el Ejército Argentino. Hasta el momento se llevan recolectadas 580 tn, aproximadamente.

Se solicita a los vecinos colocar en la vereda de sus domicilios los elementos que tengan para desechar, se retirará todo tipo de cacharros y objetos que acumulen agua de lluvia.

