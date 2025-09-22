En esta ocasión, 1100 emprendedores de toda la provincia exhibieron sus productos y proyectos, posicionándose en una de las vitrinas más importantes del norte argentino.
“Se ensañan con los más vulnerables”: críticas en Salta al freno de la Ley de Emergencia en Discapacidad
Familias salteñas que integran TGD Padres TEA advirtieron que la decisión del Gobierno nacional profundiza la crisis de cobertura y atención en discapacidad.Salta22/09/2025Ivana Chañi
La suspensión de la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, dispuesta por el Gobierno nacional a través del decreto 681/2025, generó fuerte malestar en las organizaciones de familias y pacientes de Salta.
En declaraciones a Aries, Luis González, referente de TGD Padres TEA en la provincia, manifestó la indignación del sector. “Es una falta de respeto lo que está haciendo el Gobierno con los más vulnerables. La situación crítica que vivimos antes ahora se profundiza muchísimo más”, sostuvo.
La norma había sido reclamada durante dos años por organizaciones de todo el país, que llevaron adelante movilizaciones y gestiones para visibilizar la problemática. Según González, la suspensión representa un nuevo retroceso: “La discapacidad no puede seguir siendo una variable de ajuste. No se puede hablar de libertad mientras se cercenan derechos”, advirtió.
En Salta, las familias con hijos con Trastorno del Espectro Autista y otras condiciones enfrentan serias dificultades para acceder a prestaciones, coberturas de salud y apoyos educativos. La emergencia había sido vista como una herramienta clave para aliviar esa situación.
“Es inconcebible que después de todo lo que hicimos, el Gobierno frene la aplicación de una ley ya sancionada. Otra excusa más para seguir ensañándose con quienes menos tienen y más necesitan”, concluyó González.
Provincia lanzó pasantías para jóvenes profesionales en Rentas
La iniciativa, publicada en el Boletín Oficial, se enmarca en el Régimen de Capacitación para Jóvenes y contempla asignaciones estímulo según el nivel de formación.
En todos los casos, la atención comenzará a las 9 de la mañana y se extenderá hasta agotar los turnos disponibles.
No habrá atención en consultorios externos ni en dependencias administrativas. Las delegaciones y la farmacia del IPS funcionarán con normalidad.
La nueva tarifa tendrá su aplicación a partir de este 22 de septiembre, para los servicios del interior (No Saeta). La medida se resolvió tras cumplirse con la Audiencia Pública.
Emprendedor alertó por el consumo "planchado" en Potencia: “No hay plata en la calle”
El cocinero y emprendedor aseguró que la edición 2025 de la feria Potencia muestra un fuerte retroceso en las ventas. “Se convirtió en un paseo de fin de semana, pero no se traduce en consumo”, afirmó.
También Rumania desplegó aviones de combate cuando un dron violó el espacio aéreo del país durante un ataque ruso contra infraestructura ucraniana cerca de la frontera.
Día de la Primavera en la Ciudad de Salta: pronóstico del tiempo para hoy 21 de septiembre
Este 21 de septiembre, Día de la Primavera, el SMN anticipa una mínima de 13 grados y una máxima de 31 grados en la Capital salteña.
Con sorpresas: La lista de convocados de Boca para el partido ante Central CórdobaDeportes21/09/2025
Miguel Ángel Russo concentra 24 futbolistas para el encuentro ante el Ferroviario. El partido se jugará el domingo a las 21.30 horas.
Financial Times, lapidario con el plan de Milei: "La crisis en Argentina se agudiza"Argentina21/09/2025
El BCRA vendió más de u$s1.000 millones en tres días para defender el peso, mientras la crisis política agita los mercados. Cristina Kirchner, advirtió sobre la posibilidad de un default.
Vialidad Nacional, en la mira: fiscal se opone al cierre del amparo por el nuevo puente sobre el río VaquerosJudiciales21/09/2025
El fiscal federal Ricardo Toranzos rechazó el pedido de Vialidad Nacional para cerrar el amparo por la paralización de la obra del puente sobre el río Vaqueros.