Construcción en crisis: 600 mil empleos perdidos desde que asumió Milei

Por Aries, el presidente de la Cámara de Construcción de Salta, Juan Carlos Segura, advirtió que la situación de la construcción en la provincia se complicó desde la asunción del presidente Javier Milei, debido a la detención de proyectos de obra pública. Según Segura, “no se están reparando rutas, no se hacen viviendas, hospitales ni centros de salud, y las obras de saneamiento también están paralizadas, como las redes de agua potable y cloacas”.

El dirigente explicó que la provincia depende en gran medida de fondos nacionales para este tipo de proyectos, a diferencia de Buenos Aires, donde las empresas locales pueden ejecutar obras con mayor autonomía. “Por esta razón, muchas firmas locales quedaron con uno o dos empleados, ya que su principal actividad era la obra pública”, afirmó.

El impacto en el empleo es significativo. Segura recordó que a nivel nacional se estima la pérdida de 600.000 puestos de trabajo en la obra pública, y advirtió que la construcción privada no tiene la capacidad de absorber a los trabajadores desplazados. “No es lo mismo construir un hospital de 5.000 m² que una casa. Los montos y la mano de obra requerida son muy distintos”, señaló.

Asimismo, el dirigente destacó que aunque algunas obras privadas continúan, el mercado se ha visto afectado debido a que muchos ingenieros y arquitectos que trabajaban en proyectos estatales quedaron sin empleo, reduciendo la capacidad de ejecución de nuevos proyectos.