Este lunes, Kicillof encabezará un acto de Fuerza Patria con impronta sindical

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, será el principal orador este lunes en el Club Atenas de La Plata, en lo que marcará el primer acto multitudinario de Fuerza Patria rumbo a las elecciones legislativas del 26 de octubre. La convocatoria fue organizada por las dos CTA y contará con la participación de la CGT, además de los candidatos sindicales que integran la lista que encabeza Jorge Taiana.

La cita, que se concretará desde las 13 en el club ubicado en las calles 13 entre 58 y 59 de la capital bonaerense, busca darles visibilidad a los postulantes provenientes del movimiento obrero bajo el lema “Con la Fuerza de los Trabajadores”. Entre ellos figuran Hugo Yasky, Oscar de Isasi, Hugo Moyano (h), Vanesa Siley, Daniel Catalano y Sergio Palazzo. También confirmaron su presencia el secretario general de la CTA Autónoma nacional, Hugo «Cachorro» Godoy; el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa; y el intendente platense, Julio Alak.

Con este acto, Kicillof reafirma su decisión de ponerse al frente de la campaña, como lo hizo en las elecciones provinciales del 7 de septiembre, donde Fuerza Patria se impuso por más de 14 puntos sobre La Libertad Avanza. El viernes pasado, en una reunión con intendentes, ministros, legisladores y candidatos, instó a redoblar el trabajo territorial: “Acá no se desmoviliza nadie. Vamos a militar la lista con la certeza de que en el Congreso tendremos representantes que frenen a Milei y defiendan a Buenos Aires”, arengó.

La construcción sindical es uno de los pilares de la estrategia electoral. De hecho, dos de los nombres impulsados directamente por Kicillof para la nómina nacional provienen de ese ámbito: Hugo Yasky y Hugo Moyano (h). De Isasi, por su parte, ocupa el puesto 23 de la lista y fue uno de los responsables de motorizar la convocatoria junto a Roberto Baradel.

Hasta el 26 de octubre, las distintas corrientes del oficialismo decidieron mantener en pausa las discusiones internas. La prioridad, coinciden, es consolidar la ventaja lograda en septiembre. El día después de los comicios será, en todo caso, el punto de partida para redefinir el mapa del peronismo y el rol de Kicillof dentro de él.

