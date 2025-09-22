El Tesoro de EE.UU. respaldó a Milei y lo celebró en redes: “Debemos trabajar juntos”

Sáenz arremetió contra funcionarios nacionales: “vengan a pisar el barro en el norte”
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó a través de su cuenta oficial en X que el Gobierno norteamericano está dispuesto a respaldar a la Argentina. “Estamos listos para hacer lo que sea necesario dentro de nuestro mandato para apoyar a Argentina”, aseguró.
El funcionario destacó que “Argentina es un aliado sistémicamente importante de EE.UU. en América Latina” y subrayó que todas las alternativas para garantizar la estabilización permanecían en análisis. “Todas las opciones están sobre la mesa”, afirmó.
Argentina is a systemically important U.S. ally in Latin America, and the @USTreasury stands ready to do what is needed within its mandate to support Argentina.— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 22, 2025
All options for stabilization are on the table. 1/4
La declaración se produjo en medio de la tensión cambiaria y buscó llevar tranquilidad a los bonistas. Según adelantó Bessent, mañana se conocerían más detalles sobre los instrumentos que el Tesoro podría utilizar para acompañar al país.
En respuesta, el presidente Javier Milei expresó en X: “Enorme agradecimiento al @SecScottBessent y al presidente @realDonaldTrump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo”.
El mandatario añadió que quienes defienden las ideas de la libertad deben trabajar en conjunto “para el bienestar de nuestros pueblos” y confirmó que se reunirá con Trump el martes en Nueva York.
Enorme agradecimiento al @SecScottBessent y al Presidente @realDonaldTrump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo. Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el… https://t.co/odG0tjgyTE— Javier Milei (@JMilei) September 22, 2025
