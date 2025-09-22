Por la acumulación, buscan regular la gestión de autos abandonados en depósitos de Salta

La Cámara de Diputados de Salta trataría mañana, 23 de septiembre, el Expediente 91-52.883/25, un proyecto de ley que proponía crear un marco normativo para la gestión y disposición de automotores, motovehículos y maquinarias registrables que se encuentran en depósitos oficiales.

La iniciativa lleva la firma de los diputados Jorge Restom, Enzo Alabi, Esteban Amat Lacroix, Gustavo Dantur, Patricia Hucena, Marcelo Paz, Patricio Peñalba, Germán Rallé y Daniel Segura. Según se detalla en los fundamentos, la propuesta surge como respuesta a la acumulación de vehículos secuestrados o en estado de abandono, que genera un problema social y ambiental en distintos puntos de la provincia.

El proyecto señala que los depósitos, ya sean provinciales o municipales, deberán coordinar con la Autoridad de Aplicación para garantizar una mejor gestión de los bienes. “Se busca contribuir a la liberación, limpieza y descontaminación de los predios, mitigar el impacto ambiental, reducir riesgos sanitarios y prevenir enfermedades arbovirales”, se explicaba en el texto.

De acuerdo a la iniciativa, se establece un procedimiento diferenciado según se trate de vehículos secuestrados por infracciones de tránsito o de aquellos en estado de abandono. La Autoridad de Aplicación, en coordinación con los municipios, podría declarar la afectación del bien al uso público, autorizar su venta en subasta o disponer su compactación, conforme a la legislación nacional vigente.

En los fundamentos se adverte que el objetivo era preservar el medio ambiente y la salud de la población, a la vez que se recuperaban recursos útiles para el Estado. Se menciona además que provincias como Buenos Aires, Córdoba y Chubut sancionaron normativas similares.