Los parques urbanos extenderán horarios y suman nuevas actividades en primavera

La coordinadora de Parques Urbanos de la Provincia, Eleonora Gallardo, anunció en declaraciones a Qué Domingo por Aries que desde este lunes los parques urbanos de la ciudad de Salta extenderán sus horarios de apertura en el marco de la temporada de primavera.

“El Parque del Bicentenario, el Parque de la Familia y el Parque Sur estarán abiertos de 9 a 23 horas. Queremos que la gente pueda aprovecharlos tanto temprano, para caminar o correr, como por la noche cuando refresca”, explicó.

En cuanto a la agenda, Gallardo detalló que se mantienen las clases gratuitas de zumba, funcional y cardio, dictadas de lunes a viernes por profesores estables de los parques. “Siempre buscamos propuestas diferenciales, y a partir de octubre vamos a incrementar actividades con profesores invitados y nuevas disciplinas”, adelantó.

Además, este domingo se realiza en el Parque Sur una feria temática de animé, desde las 15 hasta las 20 horas, aunque con posibilidad de extenderse por la gran concurrencia juvenil.

“Los parques se consolidaron como espacios recreativos y seguros para toda la familia, y en primavera redoblamos la propuesta con más opciones deportivas y culturales”, concluyó Gallardo.