Los parques urbanos extenderán horarios y suman nuevas actividades en primavera
Eleonora Gallardo, coordinadora de Parques Urbanos de la Provincia, informó en Aries que desde este lunes los espacios tendrán horarios más amplios y una agenda con actividades físicas y recreativas gratuitas.Sociedad21/09/2025Ivana Chañi
La coordinadora de Parques Urbanos de la Provincia, Eleonora Gallardo, anunció en declaraciones a Qué Domingo por Aries que desde este lunes los parques urbanos de la ciudad de Salta extenderán sus horarios de apertura en el marco de la temporada de primavera.
“El Parque del Bicentenario, el Parque de la Familia y el Parque Sur estarán abiertos de 9 a 23 horas. Queremos que la gente pueda aprovecharlos tanto temprano, para caminar o correr, como por la noche cuando refresca”, explicó.
En cuanto a la agenda, Gallardo detalló que se mantienen las clases gratuitas de zumba, funcional y cardio, dictadas de lunes a viernes por profesores estables de los parques. “Siempre buscamos propuestas diferenciales, y a partir de octubre vamos a incrementar actividades con profesores invitados y nuevas disciplinas”, adelantó.
Además, este domingo se realiza en el Parque Sur una feria temática de animé, desde las 15 hasta las 20 horas, aunque con posibilidad de extenderse por la gran concurrencia juvenil.
“Los parques se consolidaron como espacios recreativos y seguros para toda la familia, y en primavera redoblamos la propuesta con más opciones deportivas y culturales”, concluyó Gallardo.
Misa de Acción de Gracias en la Catedral: será el domingo 21 de septiembre
La Iglesia invita a la misa de acción de gracias por el Milagro, presidida por Arzobispo, Monseñor Mario Antonio Cargnello. La celebración se realizará este domingo.
Día del Donante de Médula Ósea: la compatibilidad promedio es de una persona entre 40 mil
Este sábado, el Centro Regional de Hemoterapia brindará información sobre la importancia de este acto solidario y se realizará el registro de potenciales donantes de médula ósea.
La sobreexplotación de acuíferos y el cambio climático podrían dejar a 5000 millones sin acceso suficiente a agua para 2050.
Las personas en condiciones de donar pueden hacerlo en Bolívar 687, de lunes a sábado. Deben concurrir con documento de identidad y sin estar en ayunas.
Venta inmobiliaria bajo la lupa: la buena fe como protagonista
El Dr. Gambetta analizó una compra, donde se cuestiona la buena fe del vendedor y advirtió sobre los riesgos de “los defectos ocultos”.
Que dijo Shell Argentina del "aberrante video misógino" de su franquicia en CrespoArgentina20/09/2025
Raízen, licenciataria de Shell, repudió públicamente el video deleznable de la estación de Crespo que simulaba el secuestro de una mujer.
La espeluznante publicidad que hizo apología del femicidio y la violencia de géneroArgentina20/09/2025
Una concesionaria de Entre Ríos publicó una publicidad donde se simula secuestrar a una mujer y meterla en una bolsa. La empresa pidió disculpas públicas.
“¿Me cambiás a mí?”: el fuerte reclamo de Franco Mastantuono al técnico del Real Madrid cuando lo reemplazóDeportes20/09/2025
El futbolista argentino estuvo desde el arranque ante el Espanyol y jugó 77 minutos.