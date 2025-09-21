Cierra una semana en la que se planteó uno de los debates políticos más esclarecedores. La discusión del jueves en el Senado de la Nación contra el veto a una nueva modalidad de distribución del Fondo de Aportes del Tesoro, puso sobre el tapete cuestiones fundamentales de la relación entre el gobierno central y las provincias.
Una deuda más, una ilusión menos
Mientras el gobierno dilapida reservas para sostener el dólar y negocia un nuevo préstamo con el Tesoro de los Estados Unidos, los beneficios se concentrarán en unos pocos y el costo lo pagaremos todos los argentinos.Opinión21/09/2025 Mario Peña (h)
Desde que se liberó el cepo, el esquema de bandas cambiarias parecía funcionar. El dólar se movía dentro de los límites previstos y el mercado transmitía calma. Nada indicaba que la situación fuera a cambiar de manera brusca.
Hasta que, el 2 de julio de 2025, el ministro de Economía, Luis Caputo, eligió la tribuna de la Universidad Austral para lanzar una frase que parecía innecesaria: “Si está barato, comprá, campeón”. El dólar estaba entonces en torno a los 1.245 pesos y no había urgencia a la vista. Pero la arrogancia de un ministro, convencido de que podía marcar el rumbo con una frase, terminó encendiendo el mensaje equivocado: el propio responsable de la economía decía que el dólar estaba barato y había que salir a comprar. Fue un gesto imprudente, casi un llamado a la especulación.
El efecto fue demoledor. En apenas dos meses, el dólar oficial saltó hasta los 1.485 pesos, lo que significó una devaluación de casi el 20%. Y el 17 de septiembre la cotización golpeó el techo de la banda. La calma aparente se transformó en vértigo. Para contenerlo, el Banco Central tuvo que vender en sólo tres días alrededor de 1.200 millones de dólares. Son dólares de los argentinos: reservas que ya estaban comprometidas a los bonistas porque la deuda la tomó el país, y que, como toda deuda, la pagaremos entre todos.
En paralelo, el presidente Javier Milei anunció que negocia un préstamo con el Tesoro de los Estados Unidos para poder cumplir con esos pagos. Es decir, se dilapidan reservas que deberían usarse para la deuda y se recurre a nueva deuda para cubrir lo que se pierde. Un círculo vicioso que parece no tener fin.
La cuestión institucional tampoco es menor. La Constitución establece que endeudar a la Nación es facultad del Congreso. Pero el país lleva dos años sin presupuesto aprobado, prorrogando el de 2023. Ese presupuesto no contempla este tipo de operaciones. Avanzar con un crédito bilateral sin aprobación parlamentaria reedita viejos cuestionamientos: lo que en 2018 fue el stand-by con el FMI, hoy puede repetirse bajo otro formato.
Y aquí aparece el sentido profundo de la desilusión. La deuda que se toma no es para producir más, ni para impulsar la obra pública necesaria, ni para invertir en infraestructura que modernice al país. No se destina a reparar kilómetros de vías, mejorar rutas, ni fomentar un sistema de transporte que abarate costos y potencie la producción. Tampoco se orienta a proyectos que generen desarrollo a largo plazo. No se usa para que el turismo internacional genere ingresos de dólares, ni para bajar el impuesto a las ganancias o el IVA y liberar la presión fiscal sobre quienes producen y trabajan. En lugar de generar dólares genuinos y crecimiento sostenido, el gobierno decide utilizarlos para sostener un plan económico que muchos advirtieron desde el primer día que era insostenible en el tiempo.
Una deuda más, una ilusión menos.
La actitud ciudadana encontró la responsabilidad institucional
Tal como venimos insistiendo desde hace tiempo en estas columnas, en momentos de crisis la centralidad de la política pasa por el Congreso de la Nación. Allí se debate el presente y el futuro de la Argentina.
Sin antecedentes cercanos de una decisión similar, el Concejo Deliberante rechazó la Cuenta General del Ejercicio 2023, correspondiente al último año de gestión de Bettina Romero. Asimismo, aprobó por mayoría la del año 2024.
El error de Milei: cuando el problema es él mismo
El Presidente muestra torpezas políticas y económicas que lo dejan cada vez más aislado. Gobernadores, aliados y votantes se alejan, mientras él insiste en culpar a los demás.
La voz de la calle y del Congreso no es un golpe, es democracia
Las marchas en todo el país y el rechazo del Congreso a los vetos presidenciales expresan lo más elemental de la democracia: el pueblo y sus representantes le marcan límites al poder. No es un golpe, es participación ciudadana.
IncapacidadOpinión17/09/2025
Congreso y gobernadores son dos partes del poder político que desvelan al Ejecutivo Nacional. Tras dos años con presupuesto prorrogado la administración libertaria ha entendido que puede ser un elemento ordenador de vínculos inconducentes, como los que ha venido manteniendo hasta ahora.
También Rumania desplegó aviones de combate cuando un dron violó el espacio aéreo del país durante un ataque ruso contra infraestructura ucraniana cerca de la frontera.
Que dijo Shell Argentina del "aberrante video misógino" de su franquicia en CrespoArgentina20/09/2025
Raízen, licenciataria de Shell, repudió públicamente el video deleznable de la estación de Crespo que simulaba el secuestro de una mujer.
La espeluznante publicidad que hizo apología del femicidio y la violencia de géneroArgentina20/09/2025
Una concesionaria de Entre Ríos publicó una publicidad donde se simula secuestrar a una mujer y meterla en una bolsa. La empresa pidió disculpas públicas.
El Presidente defendió su plan económico en medio de la crisis y habló sobre la bilateral con Donald Trump.
“¿Me cambiás a mí?”: el fuerte reclamo de Franco Mastantuono al técnico del Real Madrid cuando lo reemplazóDeportes20/09/2025
El futbolista argentino estuvo desde el arranque ante el Espanyol y jugó 77 minutos.