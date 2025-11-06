La apertura del último tramo del mandato vigente en los gobiernos nacional, provincial y municipales, no solo ha tentado a algunos sectores a comunicar la pretensión de sus titulares a repetir mandato sino que obliga a fijar prioridades para resolver problemas de larga data. El tratamiento de los presupuestos para el próximo ejercicio fiscal es una buena oportunidad para debatir sobre la cuestión.
El desafío que tiene historia y marca el rumbo del futuro
Hay que prestarle atención a lo que pasa en cada rincón de la provincia. El interior no puede ser noticia solo cuando ocurre algún acontecimiento lamentable. Hay cosas también valiosas que merecen ser contadas. Sobre todo cuando se trata del progreso, de la familia, del trabajo y de la educación.Opinión06/11/2025 Antonio Marocco
Hace algunos días participé de la celebración por los 25 años del Instituto de la Fundación FUNDACER en Cerrillos. Me encontré ahí con su director, Carlos González, un amigo con el que compartimos décadas de militancia. Fue el primer intendente elegido en 1983 durante el retorno a la democracia y hoy, junto a un gran equipo, dedica su tiempo y sus días a formar a las nuevas generaciones de su pueblo. Fue emocionante ver a familias enteras participando de ese aniversario, familias a las que estudiar y capacitarse les cambió la vida. Pocas cosas generan tanto sentido de arraigo, pertenencia y fraternidad como la comunidad educativa, y es allí donde la comunidad empieza a organizarse.
Justamente del potencial de nuestra tierra y de nuestra gente hablamos con el embajador de Turquía en nuestro país, Süleyman Ömür Budak, que vino de visita por Salta y me tocó recibir en Casa de Gobierno. Ese país tan lejano tiene a su vez muchas cosas que compartimos. Más allá de la industria audiovisual y de las novelas televisivas que se consumen en Argentina, Turquía cuenta con una posición geopolítica muy competitiva: es el nodo histórico que vincula oriente y occidente en el hemisferio norte. De hecho, detrás de China y Estados Unidos, Turquía es el país con mayor presencia de representaciones diplomáticas en todo el mundo. No es un dato menor en tiempos de alta conflictividad internacional; tiempos en los que se cierran fronteras y se deslegitiman los vínculos multilaterales.
Estos ejemplos ayudan a entender y a explicar que el rumbo que elegimos para Salta es correcto. Partiendo de nuestra rica historia social y cultural, debemos profundizar el desarrollo basado en la producción con valor agregado y avanzar en la conectividad con el mundo a través del Corredor Bioceánico para hacer crecer nuestra economía.
Gran parte de ese rumbo es el que vamos a discutir e intentar ratificar pronto en la legislatura salteña. El presupuesto para el año 2026 es en gran medida la hoja de ruta. Con un crecimiento previsto de al menos un 10% que redundan en unos 4 billones de pesos, la educación, la salud y la seguridad serán las inversiones con mayor prioridad, al tiempo que se prevé la puesta en marcha y continuidad de más de 2500 obras públicas y 2000 viviendas repartidas en toda la provincia. Dato no menor en tiempo de crisis nacional: esto no sería posible si no tuviéramos las cuentas provinciales en orden, sosteniendo el equilibrio fiscal y promoviendo el desarrollo del sector privado como motor para la generación de nuevos recursos y empleos.
Por último, quiero destacar también el inicio de las Jornadas de Actualización de Derecho Administrativo Salteño. Como dije en el acto de apertura, es imposible pensar en una actualización si no se conoce la historia y los hitos que marcan los puntos de partida. Por eso siempre considero importante recuperar las figuras de Indalecio Gómez y Victorino de la Plaza, verdaderos padres de la democracia argentina. Uno nacido en Molinos y el otro en Cachi. Hombres claves en la historia del Derecho nacional y en la consolidación del modelo republicano y democrático.
Indalecio Gómez fue no solo coautor de la Ley Sáenz Peña, sino también uno de sus más firmes defensores. Desde su rol como ministro del Interior, expuso ante el Congreso los fundamentos del voto universal, secreto y obligatorio, e impulsó la modernización del sistema electoral mediante la creación del padrón oficial y el control cívico.
Victorino de la Plaza, por su parte, se destacó desde joven como colaborador de Vélez Sársfield en la redacción del Código Civil. Más tarde, acompañó a Roque Sáenz Peña como vicepresidente y, tras su fallecimiento, asumió la presidencia de la Nación. Su conducción garantizó la continuidad institucional de una reforma electoral que transformó la historia política argentina, abriendo el camino hacia una democracia más participativa y transparente.
Así las cosas, desde la historia —pero sobre todo pensada en función del futuro— nuestra provincia sigue avanzando. De la mano de la educación, de la integración con el mundo, de la administración eficiente y sobre todo de una sociedad que aún en momentos complejos no pierde la capacidad de poder mirar en conjunto hacia adelante.
Por estas horas, con el proyecto de presupuesto encaminado a su tratamiento en el recinto, toma fuerza la reforma laboral que prepara el gobierno nacional. Se han conocido distintos formatos y todos tienen algunos puntos en común respecto de los aspectos que se pretenden modificar.
La cercanía del cierre del año está apurando definiciones que son imprescindibles para encarar la etapa que se abrirá cuando se concrete la renovación del Congreso y de las Legislaturas Provinciales. Los resultados de las recientes elecciones también llevaron a cambios de gabinetes que están en ejecución en el Ejecutivo nacional y en muchas provincias.
Si bien los outsiders en la política no nacieron con Milei, ¡qué manera de multiplicarse en estos tiempos! Es como si cada vez que la gente se harta de los políticos… apareciera un famoso diciendo: “Bueno, si nadie lo arregla, lo hago yo”.
Se avecinan nuevos tiempos políticos, frente a un mapa reconfigurado por las elecciones. Al cierre del año electoral, el último acto es reflejar la voluntad del electorado en un gabinete ejecutivo que debe enfrentar la segunda mitad del mandato. El Presidente de la Nación tomó la punta y el Gobernador de la Provincia puede transitar un camino similar, que le facilite la tarea de enfrentar los cambios en la Casa Rosada.
En las pasadas las elecciones el pueblo argentino expresó el apoyo al gobierno nacional con absoluta claridad. Sin dudas, la sociedad mantiene expectativas en el gobierno del presidente Milei, contribuye a eso, también la muy mala performance de los anteriores dos gobiernos que dejaron muy baja la vara de medición respecto al ejercicio de las políticas públicas.
El conductor tuvo un pico de presión mientras estaba al aire y debió ser asistido por personal policial. “Está alta, me voy a morir”, bromeó tras el susto que alarmó a sus oyentes y al equipo de producción.
El cometa 3I/ATLAS se acerca a la Tierra y revive una advertencia de Stephen HawkingCiencia & Tecnología05/11/2025
El físico británico había alertado sobre los riesgos de contactar civilizaciones extraterrestres. Astrónomos aseguran que el cometa no representa peligro, aunque su origen sigue generando debate.
Obras sociales: “Nación delega cada vez más la responsabilidad de Salud a las provincias”Salud05/11/2025
Salta es sede del IV Congreso Nacional del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales, bajo el lema “Salud en clave provincial”. Su titular, Carlos Funes, señaló que se abordarán los ejes de la sostenibilidad de los modelos de atención.
Avioneta narco: detuvieron a los dos pilotos bolivianos en la terminal de ómnibus de Rosario de la FronteraPoliciales05/11/2025
El fiscal general Eduardo Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, confirmó el secuestro total de 364 kilos de cocaína. Además informó la detención de los dos pilotos de origen boliviano en la terminal de ómnibus de Rosario de la Frontera.
Alerta por un doble ciclón brasileño en Argentina: lluvias, viento y un fuerte descenso de temperaturaArgentina06/11/2025
Dos centros de baja presión llegan al territorio desde el país vecino, lo que traerá lluvias, tormentas y fuertes vientos para varias provincias.