Día de la Primavera en Salta: Alerta amarilla por Zonda y riesgo extremo de incendios

En el Día de la Primavera y del Estudiante, el SMN emitió alerta amarilla por viento Zonda y advirtió riesgo extremo de incendios forestales en Salta.

Salta21/09/2025Ivana ChañiIvana Chañi

md

Este 21 de septiembre, Día de la Primavera y del Estudiante, la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta informó que el índice meteorológico por peligro de incendios forestales se encuentra en nivel extremo.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió además una alerta amarilla por viento Zonda, con ráfagas que pueden alcanzar hasta 70 km/h, afectando a Cafayate, San Carlos, Los Andes, La Caldera, Molinos, Cachi, La Poma, Chicoana y Rosario de Lerma.

Las autoridades pidieron a la población —especialmente a quienes celebran al aire libre— extremar cuidados, evitar fogatas o quemas y mantenerse atentos a la evolución del clima.

WhatsApp Image 2025-09-21 at 08.34.20WhatsApp Image 2025-09-21 at 08.34.20 (1)

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail