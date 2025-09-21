La nueva tarifa tendrá su aplicación a partir de mañana 22 de septiembre, para los servicios del interior (No Saeta). La medida se resolvió tras cumplirse con la Audiencia Pública.
Día de la Primavera en Salta: Alerta amarilla por Zonda y riesgo extremo de incendios
En el Día de la Primavera y del Estudiante, el SMN emitió alerta amarilla por viento Zonda y advirtió riesgo extremo de incendios forestales en Salta.Salta21/09/2025Ivana Chañi
Este 21 de septiembre, Día de la Primavera y del Estudiante, la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta informó que el índice meteorológico por peligro de incendios forestales se encuentra en nivel extremo.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió además una alerta amarilla por viento Zonda, con ráfagas que pueden alcanzar hasta 70 km/h, afectando a Cafayate, San Carlos, Los Andes, La Caldera, Molinos, Cachi, La Poma, Chicoana y Rosario de Lerma.
Las autoridades pidieron a la población —especialmente a quienes celebran al aire libre— extremar cuidados, evitar fogatas o quemas y mantenerse atentos a la evolución del clima.
Sáenz y Durand inauguraron el Paseo Ex Palúdica, un nuevo espacio cultural para SaltaSalta21/09/2025
La iniciativa comenzó en 2016, promovió la sanción de la Ley Nacional 27336 para que el inmueble fuera transferido a título gratuito a la Municipalidad de Salta, sentando las bases de lo que hoy es un espacio para todos los salteños.
Día de la Sanidad: el lunes, los servicios de salud pública trabajarán con guardias para urgenciasSalta21/09/2025
No habrá atención en consultorios externos ni en dependencias administrativas. Las delegaciones y la farmacia del IPS funcionarán con normalidad. Se podrá donar sangre en el Centro de Hemoterapia de 7 a 12.
Día de la Primavera en la Ciudad de Salta: pronóstico del tiempo para hoy 21 de septiembre
Este 21 de septiembre, Día de la Primavera, el SMN anticipa una mínima de 13 grados y una máxima de 31 grados en la Capital salteña.
Sáenz en Potencia Salta: “Detrás de cada stand hay un sueño y mucho trabajo”
El gobernador Gustavo Sáenz inauguró una nueva edición de Potencia Salta, que convocó a más de mil emprendedores en el Centro de Convenciones.
Minería sustentable: Salta pone en marcha la primera mina híbrida del país en la PunaSalta20/09/2025
Con el funcionamiento de 10.908 paneles, Mina Lindero incorpora un sistema de energía solar y baterías de litio que reducen en un 40% el uso de combustibles fósiles.
Nuevo esquema de Coparticipación, la propuesta de Salta para un desarrollo federalArgentina20/09/2025
El ministro de Economía y Servicios Públicos de Salta, Roberto Dib Ashur, destacó la necesidad de integrar a las provincias con infraestructura, conectividad y un nuevo esquema de coparticipación federal.
Vuelo directo a Shanghái: Argentina tendrá el vuelo más largo del mundo para compras onlineArgentina20/09/2025
Unirá Shanghái con Buenos Aires. Si bien será un vuelo de pasajeros, el corazón del negocio es transportar las compras que hacen los argentinos a través de plataformas chinas.
La espeluznante publicidad que hizo apología del femicidio y la violencia de géneroArgentina20/09/2025
Una concesionaria de Entre Ríos publicó una publicidad donde se simula secuestrar a una mujer y meterla en una bolsa. La empresa pidió disculpas públicas.