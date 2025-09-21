Día de la Primavera en Salta: Alerta amarilla por Zonda y riesgo extremo de incendios

Este 21 de septiembre, Día de la Primavera y del Estudiante, la Subsecretaría de Defensa Civil de Salta informó que el índice meteorológico por peligro de incendios forestales se encuentra en nivel extremo.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió además una alerta amarilla por viento Zonda, con ráfagas que pueden alcanzar hasta 70 km/h, afectando a Cafayate, San Carlos, Los Andes, La Caldera, Molinos, Cachi, La Poma, Chicoana y Rosario de Lerma.

Las autoridades pidieron a la población —especialmente a quienes celebran al aire libre— extremar cuidados, evitar fogatas o quemas y mantenerse atentos a la evolución del clima.