Un diputado nacional del Frente Renovador cuestionó la lógica oficial de insistir en la dureza del ajuste como bandera. “La situación da escalofríos”, expresó.
Desaprobación de Milei llegó al 53.7%, presunta corrupción en ANDIS factor clave
El dato más alarmante para el Gobierno es la razón detrás de esta caída: la corrupción se disparó como el principal problema del país para el 52,7% de los encuestados,Política20/09/2025
Una nueva y extensa encuesta de la consultora AtlasIntel en conjunto con Bloomberg revela un significativo deterioro en la imagen del presidente Javier Milei y su gobierno, marcando el punto más alto de desaprobación de su gestión. Según el sondeo, la desaprobación de Milei alcanzó el 53,7% en septiembre, mientras que su aprobación cayó al 42,4%.
El dato más alarmante para el Gobierno es la razón detrás de esta caída: la corrupción se disparó como el principal problema del país para el 52,7% de los encuestados, superando por primera vez y por un amplio margen al desempleo (31,8%) y a la inflación (31,2%). Según supo Noticias Argentinas, este salto en la preocupación por la corrupción es una consecuencia directa de los escándalos de las últimas semanas, como el de la ANDIS.
Pesimismo económico y caída de la confianza
El informe "Latam Pulse", realizado entre el 10 y el 14 de septiembre sobre 5.315 casos, también refleja un profundo pesimismo sobre la situación económica.
Un 63% de los argentinos evalúa la situación económica actual como "mala", y un 73% opina lo mismo sobre el mercado de trabajo. Hacia el futuro, las expectativas no mejoran: un 50% cree que la economía del país "va a empeorar" en los próximos seis meses.
La paradoja: pese a la caída, LLA lidera la intención de voto
A pesar del fuerte desgaste en la imagen presidencial y la negativa percepción económica, el sondeo revela una paradoja de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.
La Libertad Avanza todavía lidera la intención de voto a nivel nacional con un 39,8%. En segundo lugar se ubica Fuerza Patria o el kirchnerismo, con un 35,6%. Esto sugiere que, si bien una porción del electorado le ha quitado su apoyo al Presidente, aún no encuentra una alternativa convincente en la oposición.
