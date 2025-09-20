Se allanó un domicilio en barrio Las Costas. Se secuestraron 70 dosis de droga. Intervino la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad. Una mujer fue puesta a disposición de la Justicia.
Lucha contra el narcotráfico: dos allanamientos y un detenido en barrios de la Capital
Se allanaron dos domicilios en los barrios Ceferino y Santa Mónica. Se secuestraron más de 200 dosis de droga. Intervino la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad.Policiales20/09/2025
La División Investigación Narcocriminal de Capital detuvo a un hombre de 39 años en el marco de una causa por venta de drogas en Capital. La investigación se originó tras denuncias realizadas en el sitio Denuncias Web.
En ese marco, se allanaron dos viviendas ubicadas en los barrios Ceferino y Santa Mónica. Se secuestraron más de 200 dosis de cocaína, dinero en efectivo y otros elementos de interés para la causa.
Intervinieron la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad y el Juzgado de Garantías 3.
Cabe destacar que el Sistema de Denuncias Web es un canal anónimo y seguro donde los ciudadanos pueden reportar la venta de drogas, entre otros delitos, ingresando a la página: www.denunciasweb.gob.ar/droga.
Barrios conflictivos de zona oeste alta: acuerdan medidas de prevención y abordaje comunitarioPoliciales20/09/2025
En el marco de la tercera mesa de trabajo, programada por la Secretaría de Seguridad, se planificaron medidas de abordaje comunitarias para los próximos meses en los nueve barrios de mayor demanda por conflictividad social.
Desarticularon una red que captaba menores de un colegio para explotación sexualPoliciales16/09/2025
Cinco personas, incluido un remisero, fueron imputadas por trata de personas; las víctimas eran adolescentes de 16 años y los servicios sexuales estaban tarifados hasta en 200 mil pesos.
La mujer de 53 años falta de su hogar en barrio Don Emilio desde el 5 de septiembre; la Policía solicita colaboración ciudadana.
Menos burocracia en Salta: el certificado de antecedentes policiales no pedirá más certificado de residenciaPoliciales09/09/2025
En el marco del trabajo de simplificación que lleva adelante la Secretaría de Seguridad dentro del ámbito de la Policía de la Provincia, se homologó el proceso de actualización y digitalización del trámite de expedición del certificado de antecedentes penales.
Apuñalado en una plaza de Orán: Muere un chico de 16 años y detienen a uno de 15Policiales06/09/2025
El hecho ocurrió este viernes. La víctima habría recibido un puntazo cuando intentaron robarle el celular.
Del 70% a la incertidumbre: Milei llega a Córdoba con candidatos sin peso y encuestas en rojoPolítica19/09/2025
Tras arrasar en 2023, el Presidente vuelve a un territorio clave para apuntalar a Gonzalo Roca y la lista libertaria, marcada por candidatos sin trayectoria propia, la interna con el PRO y una caída en las encuestas.
Virus creados por inteligencia artificial eliminan bacterias en laboratorioCiencia & Tecnología19/09/2025
Un equipo de científicos ha logrado un avance que redefine los límites de la biotecnología: por primera vez, virus diseñados por inteligencia artificial han demostrado ser capaces de eliminar bacterias en condiciones de laboratorio.
Día de la Sanidad: el lunes, los servicios de salud pública trabajarán con guardias para urgenciasSalta20/09/2025
No habrá atención en consultorios externos ni en dependencias administrativas. Las delegaciones y la farmacia del IPS funcionarán con normalidad. Se podrá donar sangre en el Centro de Hemoterapia de 7 a 12.
Sáenz: “Nos unamos para defender a Salta de uno de los gobiernos más centralistas de la historia”Política19/09/2025
En Güemes, el Gobernador fue el orador principal que cerró el encuentro entre los candidatos del Frente Primero los Salteños con concejales de toda la provincia. “Que con los votos se escuche el grito del gigante dormido”, dijo.
Se realizó un trabajo de sofocamiento por incendio forestal en la zona sur de la ciudadSalta19/09/2025
La Subsecretaría de Defensa Civil intervino con los brigadistas forestales en un incendio de pastizales registrado en la zona sur de la ciudad durante las primeras horas de la tarde. Continúan los trabajos de enfriamiento.