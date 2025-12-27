La Poma celebra la 26° edición del Festival de la Trucha

La localidad de La Poma será escenario de la 26° edición del Festival de la Trucha, que se llevará a cabo los días 2 y 3 de enero, de 23 a 1:30, en el Escenario Eulogia Tapia, ubicado sobre calle Madelmo Días, junto al Complejo Municipal. El festival es organizado por la Municipalidad de La Poma y cuenta con el acompañamiento del Ministerio de Turismo y Deportes y la Secretaría de Cultura a través del Programa Provincial de Difusión y Promoción de Fiestas Populares

Este evento pone en valor uno de los productos identitarios de la región; la trucha proveniente de las aguas puras de deshielo del Nevado de Acay. La propuesta combina gastronomía regional, música folclórica y expresiones culturales locales, reafirmando la identidad andina del pueblo y su estrecho vínculo con la naturaleza y las tradiciones.

Los ejes centrales del festival son la gastronomía típica, con la trucha como plato principal, junto a empanadas, cabrito, locro, cordero al horno de barro, queso de cabra y bebidas tradicionales como la chicha. A ello se suma una destacada grilla artística con música y danza folclórica, con la participación de artistas provinciales y nacionales. En la cartelera se destacan, para el viernes 2, El Chaqueño Palavecino y Eulogia Tapia, y para el sábado 3, los hermanos Aguilera y Agua y Sol, entre otros artistas invitados.

El Festival de la Trucha está destinado a todo público y convoca a familias, público tradicional y visitantes turísticos interesados en la cultura, la gastronomía regional y los paisajes del Valle Calchaquí, ofreciendo una propuesta inclusiva que representa el patrimonio cultural de La Poma.

Ubicada a 194 kilómetros de la ciudad de Salta, La Poma se encuentra a unas 3 horas y 45 minutos de viaje. Para llegar, se puede optar por dos recorridos: uno por la ruta provincial 68 hasta Chicoana, continuando por la ruta provincial 33 hasta Payogasta y luego por la ruta nacional 40; o bien por la ruta nacional 51, pasando por Campo Quijano y Santa Rosa de Tastil, para luego tomar la ruta nacional 40 antes de llegar a San Antonio de los Cobres, atravesando el Abra del Acay.

Además del festival, el municipio ofrece múltiples atractivos turísticos, entre los que se destacan los Graneros de La Poma, sitio del Qhapaq Ñan declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO; la excursión al Puente del Diablo, una impactante caverna natural; el trekking a los Volcanes Gemelos, con vistas panorámicas del entorno andino; las travesías 4×4 por la Ruta Nacional 40 y el Abra del Acay; y los paseos por el casco histórico del pueblo, que conserva su identidad previa al sismo de 1930.

Las entradas pueden adquirirse en la ciudad de Salta, en Caseros 1584, y en La Poma, en la Oficina de Turismo. Los valores para el viernes 2, festival folclórico son la popular $30.000 y preferencial $60.000; y para el sábado 3, la entrada general $25.000. También se ofrecen combos promocionales para quienes deseen asistir a ambas jornadas.

Desde el Ministerio de Turismo y Deportes se recomienda a quienes visiten La Poma contratar alojamientos habilitados oficialmente, los cuales pueden consultarse ingresando a https://visitsalta.ar/alojamientos/, a fin de garantizar una estadía segura y de calidad.