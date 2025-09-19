El municipio trabajará en inspecciones, protocolos de rescate y concientización sobre trekking en zonas no habilitadas.
Día del Estudiante en La Caldera: cuánto cuesta la entrada al camping Quitilipi
El intendente Diego Sumbay confirmó que el tradicional predio estará habilitado el fin de semana por el Día del Estudiante y la Primavera.Municipios19/09/2025Ivana Chañi
La Caldera se prepara para recibir a cientos de jóvenes este fin de semana en el marco de los festejos por el Día del Estudiante y la llegada de la Primavera. El intendente Diego Sumbay confirmó que el camping Quitilipi abrirá sus puertas el sábado 21 y domingo 22 de septiembre, de 9 a 20 horas.
“El camping tiene un gran historial, por allí pasaron muchas generaciones. Queremos que los jóvenes vuelvan a disfrutar de este espacio en un marco de seguridad y tranquilidad”, señaló Sumbay en declaraciones a Aries.
El costo de ingreso será de $2000 por persona, con un adicional de $2000 para quienes lleven carpa o vehículo. El predio cuenta con baños en condiciones, asadores y presencia policial permanente. También se prevé la animación de un DJ durante la tarde.
Entre las normas de convivencia, se destacan la prohibición de ingresar con bebidas alcohólicas, la imposibilidad de acampar de noche y la obligación de mantener la limpieza. “Pedimos a los jóvenes que cuiden el espacio, que respeten las reglas y que todo se desarrolle en un marco de celebración responsable”, subrayó el jefe comunal.
Además del camping, los visitantes podrán disfrutar del río —que mantiene su caudal todo el año—, el dique Campo Alegre y otros puntos turísticos de La Caldera.
