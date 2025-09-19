El lote más caro fue un inmueble en Funes, vendido en $90 millones, mientras que un celular alcanzó los $110.000.
Tragedia en Recoleta: un motociclista muere al chocar contra una parada
El accidente ocurrió sobre la Avenida del Libertador; no se registraron otros vehículos involucrados.Provincias19/09/2025
Un hombre de unos 40 años falleció tras chocar con su moto contra una parada de colectivos en el barrio porteño de Recoleta.
El trágico hecho ocurrió sobre la Avenida del Libertador, a la altura de la calle Agüero, donde por causas que se tratan de establecer, una Honda XR 250 Tornado colisionó contra la cotada parada de colectivos.
Según las primeras informaciones, no habrían participado otros vehículos del accidente y, al ser alertados acerca del mismo, efectivos de la Policía arribaron al lugar y hallaron al hombre tendido sobre el asfalto.
Minutos después, llegó una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), pero los médicos constataron que el hombre había fallecido.
En el caso interviene personal de la Comuna 2 de la Policía de la Ciudad.
Con información de Noticias Argentina
Las autoridades provinciales destacan la cooperación ciudadana como clave para preservar a los animales que habitan en la zona portuaria.
La decisión se enmarca en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. La medida contempla el desembolso de tres cuotas
El presunto asesino de Jujuy pidió hablar con el fiscal antes de nuevas periciasProvincias17/09/2025
El hombre acusado de desaparecer hombres y luego asesinarlos tendrá una reunión informal con Guillermo Beller.
Explosión en una metalúrgica: un operario perdió un brazo y sufrió graves fracturasProvincias16/09/2025
El accidente ocurrió en Córdoba, cuando explotó un aire acondicionado durante su recarga. El trabajador está internado en el Hospital de Urgencias.
Las autoridades encontraron a la víctima aparentemente con una herida de bala y el hallazgo coincide con al menos un llamado al 911 que denunció haber escuchado detonaciones en la zona.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Quite de colaboración en el PAMI Salta
Los gremios del PAMI resolvieron un plan de lucha con quites de colaboración en todo el país, en reclamo de paritarias y salarios dignos.
Esta enfermedad se transmite a otros canes y a las personas por la picadura de flebótomos infectados con el parásito. Salud Pública informa también la situación con respeto a otras enfermedades.
Con modificaciones, el Senado aprobó la regulación del sistema de residencias médicasSalta18/09/2025
El proyecto aprobado en Diputados fue modificado en lo que refiere a la autoridad de aplicación, concurrencias, renuncias, penalidades y títulos de especialista. El proyecto, aprobado, vuelve a Diputados en revisión.
El Gobernador de Salta se reunió con los directivos de Ganfeng Lithium, quienes presentaron un nuevo proyecto de inversión en Pozuelos–Pastos Grandes. “Este anuncio reafirma a Salta como protagonista del desarrollo del litio en la Argentina y en el mundo”, dijo.