Tragedia en Recoleta: un motociclista muere al chocar contra una parada

El accidente ocurrió sobre la Avenida del Libertador; no se registraron otros vehículos involucrados.

Provincias19/09/2025

Un hombre de unos 40 años falleció tras chocar con su moto contra una parada de colectivos en el barrio porteño de Recoleta.

El trágico hecho ocurrió sobre la Avenida del Libertador, a la altura de la calle Agüero, donde por causas que se tratan de establecer, una Honda XR 250 Tornado colisionó contra la cotada parada de colectivos.

Según las primeras informaciones, no habrían participado otros vehículos del accidente y, al ser alertados acerca del mismo, efectivos de la Policía arribaron al lugar y hallaron al hombre tendido sobre el asfalto.

Minutos después, llegó una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), pero los médicos constataron que el hombre había fallecido.

En el caso interviene personal de la Comuna 2 de la Policía de la Ciudad.

Con información de Noticias Argentina

