Protegen a los carpinchos de Santa Fe con nueva campaña ambiental

Las autoridades provinciales destacan la cooperación ciudadana como clave para preservar a los animales que habitan en la zona portuaria.

Provincias19/09/2025

El Ente Administrador Puerto Santa Fe y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe lanzaron una campaña para proteger a los carpinchos que habitan en el Dique 2, en la zona portuaria de la ciudad.

 A través de cartelería, se insta a los visitantes a no alimentar ni acercarse a los animales, para promover una convivencia responsable con la fauna local.

La presencia de una familia de carpinchos en el Dique 2 del puerto es un fenómeno que despierta la curiosidad de los visitantes, por lo que el gobierno provincial resolvió instalar cartelería con recomendaciones para la interacción con estos animales. Si bien los capibaras son sociables, las autoridades instan a no acercarse a ellos ni alimentarlos.

Desde el Ente Administrador Puerto Santa Fe destacan la presencia de los carpinchos como un indicador del éxito de las políticas ambientales implementadas. En un comunicado de prensa indicaron que “La cooperación ciudadana es el cimiento sobre el que se construye la coexistencia, por esto que hoy estamos enfrentando nuevos paradigmas en relación a la convivencia con los animales silvestres”.

Con información de Noticias Argentinas

