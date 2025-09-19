El accidente ocurrió sobre la Avenida del Libertador; no se registraron otros vehículos involucrados.
Protegen a los carpinchos de Santa Fe con nueva campaña ambiental
Las autoridades provinciales destacan la cooperación ciudadana como clave para preservar a los animales que habitan en la zona portuaria.Provincias19/09/2025
El Ente Administrador Puerto Santa Fe y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe lanzaron una campaña para proteger a los carpinchos que habitan en el Dique 2, en la zona portuaria de la ciudad.
A través de cartelería, se insta a los visitantes a no alimentar ni acercarse a los animales, para promover una convivencia responsable con la fauna local.
La presencia de una familia de carpinchos en el Dique 2 del puerto es un fenómeno que despierta la curiosidad de los visitantes, por lo que el gobierno provincial resolvió instalar cartelería con recomendaciones para la interacción con estos animales. Si bien los capibaras son sociables, las autoridades instan a no acercarse a ellos ni alimentarlos.
Desde el Ente Administrador Puerto Santa Fe destacan la presencia de los carpinchos como un indicador del éxito de las políticas ambientales implementadas. En un comunicado de prensa indicaron que “La cooperación ciudadana es el cimiento sobre el que se construye la coexistencia, por esto que hoy estamos enfrentando nuevos paradigmas en relación a la convivencia con los animales silvestres”.
Con información de Noticias Argentinas
El lote más caro fue un inmueble en Funes, vendido en $90 millones, mientras que un celular alcanzó los $110.000.
La decisión se enmarca en un contexto de pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. La medida contempla el desembolso de tres cuotas
El presunto asesino de Jujuy pidió hablar con el fiscal antes de nuevas periciasProvincias17/09/2025
El hombre acusado de desaparecer hombres y luego asesinarlos tendrá una reunión informal con Guillermo Beller.
Explosión en una metalúrgica: un operario perdió un brazo y sufrió graves fracturasProvincias16/09/2025
El accidente ocurrió en Córdoba, cuando explotó un aire acondicionado durante su recarga. El trabajador está internado en el Hospital de Urgencias.
Las autoridades encontraron a la víctima aparentemente con una herida de bala y el hallazgo coincide con al menos un llamado al 911 que denunció haber escuchado detonaciones en la zona.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
Quite de colaboración en el PAMI Salta
Los gremios del PAMI resolvieron un plan de lucha con quites de colaboración en todo el país, en reclamo de paritarias y salarios dignos.
Esta enfermedad se transmite a otros canes y a las personas por la picadura de flebótomos infectados con el parásito. Salud Pública informa también la situación con respeto a otras enfermedades.
Con modificaciones, el Senado aprobó la regulación del sistema de residencias médicasSalta18/09/2025
El proyecto aprobado en Diputados fue modificado en lo que refiere a la autoridad de aplicación, concurrencias, renuncias, penalidades y títulos de especialista. El proyecto, aprobado, vuelve a Diputados en revisión.
El Gobernador de Salta se reunió con los directivos de Ganfeng Lithium, quienes presentaron un nuevo proyecto de inversión en Pozuelos–Pastos Grandes. “Este anuncio reafirma a Salta como protagonista del desarrollo del litio en la Argentina y en el mundo”, dijo.