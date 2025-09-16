Las autoridades encontraron a la víctima aparentemente con una herida de bala y el hallazgo coincide con al menos un llamado al 911 que denunció haber escuchado detonaciones en la zona.
Explosión en una metalúrgica: un operario perdió un brazo y sufrió graves fracturas
El accidente ocurrió en Córdoba, cuando explotó un aire acondicionado durante su recarga. El trabajador está internado en el Hospital de Urgencias.Provincias16/09/2025
Un operario sufrió la amputación de su brazo derecho y múltiples fracturas al explotar un aire acondicionado en la empresa metalúrgica Proma, ubicada en la zona sur de Córdoba, cerca del mediodía de este lunes.
El trabajador fue trasladado al Hospital de Urgencias y su estado es grave. Las causas del incidente están siendo investigadas.
Explosión durante la recarga de un aire acondicionado
El accidente ocurrió pasadas las 11 en la calle Colina Impira al 3500, a pocos metros de la fábrica de Renault. Según información oficial, el trabajador, que no pertenece al personal de la empresa, realizaba la recarga del aire acondicionado cuando el artefacto explotó.
La explosión le provocó heridas graves en sus brazos y piernas.
Caída desde el techo y derivación al hospital
Tras la explosión, el operario cayó desde un techo de chapa, lo que provocó fracturas expuestas además de la amputación. Fue trasladado de urgencia al Hospital de Urgencias, donde permanece internado.
Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente y si existieron fallas en los protocolos de seguridad de la empresa.
Ante la denuncia del hermano de la víctima, la Policía interceptó al micro en el control fronterizo de Desaguadero, en el límite entre Mendoza y San Luis.
Desde este lunes, el Ministerio de Seguridad de la provincia anunció que el monto de la recompensa pasará a ser 16 millones de pesos.
La víctima, identificada como Brian Cuevas, murió tras una pelea familiar en Banda del Río Salí. El agresor fue detenido minutos después gracias a la intervención de testigos.
La mamá del nene se presentó en la Subcomisaría de Villa Mailín luego de que su hijo de 10 años volviera a la casa llorando.
El dramático hecho ocurrió en La Paz. Todos los alumnos fueron evacuados mientras la Policía negocia para que la joven, hija de un excomisario, entregue el arma.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
El Gobierno, a través del Decreto 614/2025, estableció nuevas reglas para feriados trasladables facultando a Jefatura de Gabinete a definir traslados.
El secreto detrás de los 4.000 claveles que ornamentan a la Virgen del Milagro
La tradición, que demanda tres días de trabajo, combina fe, técnica artesanal y colaboración comunitaria.
La noticia sacude a la sociedad, ya que este martes debía comenzar el juicio oral contra él y sus hermanos, acusados del crimen.