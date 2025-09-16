Explosión en una metalúrgica: un operario perdió un brazo y sufrió graves fracturas

Un operario sufrió la amputación de su brazo derecho y múltiples fracturas al explotar un aire acondicionado en la empresa metalúrgica Proma, ubicada en la zona sur de Córdoba, cerca del mediodía de este lunes.

El trabajador fue trasladado al Hospital de Urgencias y su estado es grave. Las causas del incidente están siendo investigadas.

Explosión durante la recarga de un aire acondicionado

El accidente ocurrió pasadas las 11 en la calle Colina Impira al 3500, a pocos metros de la fábrica de Renault. Según información oficial, el trabajador, que no pertenece al personal de la empresa, realizaba la recarga del aire acondicionado cuando el artefacto explotó.

La explosión le provocó heridas graves en sus brazos y piernas.

Caída desde el techo y derivación al hospital

Tras la explosión, el operario cayó desde un techo de chapa, lo que provocó fracturas expuestas además de la amputación. Fue trasladado de urgencia al Hospital de Urgencias, donde permanece internado.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente y si existieron fallas en los protocolos de seguridad de la empresa.

