La Justicia detectó irregularidades en ANDIS: sobreprecios y direccionamiento en contratos

Tras el fin del secreto de sumario, los investigadores comenzaron a revisar la prueba recolectada. Diego Spagnuolo sigue sin abogado y crece la incertidumbre sobre si se convertirá en arrepentido.Política18/09/2025
Tras el levantamiento del secreto de sumario, la investigación por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) comenzó a arrojar sus conclusiones preliminares.
Según reveló a TN una fuente con acceso directo al expediente, los investigadores ya detectaron irregularidades dentro del organismo estatal que conducía Diego Spagnuolo y trabajan sobre la hipótesis de posibles sobreprecios y direccionamiento en las contrataciones. La Justicia investiga especialmente los vínculos comerciales entre la Agencia de Discapacidad y la droguería Suizo Argentina.
“La ANDIS presenta irregularidades, no solo en la contratación de medicamentos. Hay indicios de direccionamiento y de compras por encima del valor de mercado”, deslizó a este medio una fuente judicial involucrada en la causa. Sin embargo, aclaró que el trabajo está en una etapa incipiente y que los avances más relevantes podrían concretarse en los próximos días, cuando se complete el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados.
En ese sentido, uno de los principales obstáculos que enfrenta la Justicia es la imposibilidad —por ahora— de acceder al contenido de los celulares de los hermanos Kovalivker, dueños de la Suizo Argentina. El análisis forense de esos teléfonos es considerado clave para corroborar si existió o no un esquema de retorno de dinero a cambio de adjudicaciones con supuestos sobreprecios.
Por el contrario, el teléfono de Daniel Garbellini, exnúmero dos de la ANDIS y responsable directo de la relación con las droguerías, ya fue revisado. Según indicaron desde el entorno judicial, no arrojó “nada muy interesante”. Aun así, se analiza en paralelo el registro de ingresos a los barrios privados donde vivían Garbellini y Diego Spagnuolo para detectar posibles visitas de empresarios del sector farmacéutico, funcionarios o dirigentes políticos.
En simultáneo, los peritos avanzan con un análisis manual y automatizado de la prueba recolectada, lo que incluye documentación en papel, archivos digitales y correos electrónicos. También se encuentra pendiente el acceso al servidor de Suizo Argentina, un procedimiento técnico de alta complejidad que podría demorar varios días más.
Hasta el momento, no se registraron nuevas presentaciones formales por parte de Diego Spagnuolo. El exdirector de la ANDIS sigue sin designar nuevo abogado, luego de la renuncia de sus anteriores letrados, Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, quienes dejaron el caso poco después de los allanamientos realizados en su domicilio y en la caja de seguridad del Banco BBVA, donde se encontraron 80 mil dólares y 2000 euros en efectivo. Al asumir su cargo, Spagnuolo había declarado un patrimonio de apenas 25 mil dólares.
La falta de representación legal genera incertidumbre sobre los próximos movimientos del exfuncionario, especialmente en relación con la posibilidad de que se presente como imputado colaborador. Esa opción está en estudio desde que se conocieron los audios en los que él mismo reconoce la existencia de un sistema de coimas dentro del organismo que dirigía, con posibles ramificaciones en el círculo más estrecho del gobierno de Javier Milei.
Mientras tanto, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) continúa su evaluación técnica de los contratos firmados por la ANDIS con la Suizo Argentina. En el Gobierno también avanza una auditoría interna bajo la intervención de Alejandro Vilches, cuyo informe preliminar se espera para el mes próximo. Hasta ahora, los hermanos Kovalivker —que pidieron la nulidad de la causa— insisten en que sus contratos fueron legales y que no ofertaron con sobreprecios.
Con el secreto de sumario ya levantado y los primeros indicios sobre la mesa, la causa entra ahora en una fase de revisión profunda de las pruebas.
Con información de TN
