Suspenden a cuatro agentes penitenciarios por la muerte de Javier Saavedra

Tras la muerte de Javier Nicolás Saavedra, quien se encontraba alojado en la Alcaidía General, cuatro agentes del Servicio Penitenciario de Salta fueron suspendidos.

17/09/2025

Tras la muerte de Javier Nicolás Saavedra, en el pabellón D de la Alcaidía General, cuatro agentes del Servicio Penitenciario de Salta fueron suspendidos preventivamente. La medida se tomó como parte de una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades institucionales en la muerte del joven, principal acusado del femicididio de Jimena Salas ocurrido en 2017. 

marcelo arancibia“Esto no va a quedar así”, advirtió el abogado de Javier Saavedra

En un comunicado, que replicó Informate Salta, el Servicio Penitenciario expresó sus condolencias a la familia y allegados de Saavedra y aseguró estar colaborando plenamente con el Ministerio Público Fiscal para garantizar la transparencia y el desarrollo normal de la investigación.

