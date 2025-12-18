La Procuración del Tesoro apeló la resolución del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que obliga al Estado a ejecutar de inmediato la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Ciberdelincuencia: Dos condenados por la estafa piramidal con criptoactivos Yomigt
Ambos acusados reconocieron su participación en la estafa vinculada a la plataforma, que afectó al menos a 792 personas en la provincia de Salta. Además, se dispuso que los fondos incautados (en pesos, dólares y criptoactivos) sean destinados a la reparación económica de las víctimas, en forma proporcional a los perjuicios acreditados.Judiciales18/12/2025
Luego de una minuciosa investigación llevada a cabo por la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia, la fiscal penal Sofía Cornejo, participó en la audiencia de juicio abreviado contra Lucas Javier Echazú Carrera como autor del delito de estafa (múltiples hechos), en concurso real y contra Facundo Marcelo Fernández, como partícipe secundario del mismo delito.
La jueza de Garantías 1 del distrito Centro, Ada Guillermina Zunino, luego de recibir la confesión de los acusados y con el acuerdo de las partes, condenó a Lucas Javier Echazú Carrera a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional y al cumplimiento de reglas de conducta por el término de dos años. En tanto, Facundo Marcelo Fernández fue condenado a un de prisión de ejecución condicional y al cumplimiento de reglas de conducta por el término de dos años.
Además, se ordenó que los fondos incautados en pesos, dólares y criptoactivos durante la investigación sean destinados a la reparación económica de las víctimas, en forma proporcional a los perjuicios acreditados.
La investigación de la Fiscalía Especializada se inició a partir de un total de 792 denuncias realizadas por ciudadanos salteños, quienes, mediante ardid o engaño, invirtieron dinero en una plataforma conocida como Yomigt, y que en noviembre de 2023 fue dada de baja de manera sorpresiva, provocándoles un perjuicio económico.
La investigación determinó que los acusados promovieron y difundieron en la provincia de Salta la plataforma YOMIGT, presentándola como una inversión legítima, basada en operaciones con criptomonedas y arbitraje financiero, a sabiendas de que se trataba de una estafa de tipo piramidal.
Específicamente, este tipo de estafas con criptoactivos (USDT), se denominan Pig Butchering Scam o “matanza de cerdos”, y recibe su nombre de la práctica de los granjeros de engordar a los cerdos antes de sacrificarlos. Suele comenzar con lo que parece ser un mensaje de texto con un número equivocado. Las personas que responden son atraídas hacia inversiones en criptomonedas. Las inversiones resultan ser falsas y, una vez que las víctimas envían fondos suficientes, los estafadores desaparecen, generando perjuicios millonarios.
Este tipo de estafa se desarrolla a lo largo de un proceso prolongado, donde los estafadores se hacen pasar por amigos, conocidos, inversores o posibles intereses románticos de sus víctimas, ganando lentamente su confianza antes de inducirlas a invertir en esquemas falsos de criptomonedas.
En la presente causa, para captar víctimas, los acusados organizaron reuniones y eventos presenciales, difundieron material publicitario y alentaron a los participantes a ingresar dinero en la plataforma, prometiendo altas ganancias en plazos breves.
YOMIGT operaba bajo un esquema fraudulento, carecía de autorización para funcionar en el país y se sostenía mediante el ingreso de fondos de nuevos inversores.
Echazú fue identificado como el principal referente y promotor en Salta de la plataforma, llevando a cabo un plan de captación de personas a través de reuniones y eventos en hoteles lujosos, creando una pantalla de un negocio legítimo.
Fernández en tanto, participó colaborando en la organización de eventos y en la captación de inversores, todo ello con pleno conocimiento del carácter engañoso del sistema.
En un avance estratégico para la causa AMIA, cuatro miembros del Consejo Nacional de Resistencia de Irán (CNRI) declararon como testigos ante el fiscal Sebastián Basso en las afueras de París.
La empresa estatal EANA presentó una denuncia penal contra el gremio de controladores aéreos (ATEPSA) ante el juzgado de Daniel Rafecas, acusándolos de poner en riesgo la seguridad de los vuelos en Ezeiza y Aeroparque.
El Tribunal Oral Federal 2 concedió a la ex presidenta Cristina Kirchner el acceso a la terraza del edificio de San José 1111, donde cumple su condena bajo arresto domiciliario.
El juicio por la Causa Cuadernos se reanuda este jueves con la lectura de las últimas 51 fojas del tramo "La Camarita", referido a la presunta cartelización de la obra pública vial a través de la Cámara Argentina de Empresas Viales.
El bloque de diputados del PRO denunció una "grave violación a la Constitución Nacional" tras la designación de las autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN) durante la madrugada de este jueves.
Bruno Cabral, el joven delantero de River Plate de tan solo 15 años (categoría 2010), se consagró como la máxima figura de la Messi Cup 2025.
La conductora de Masterchef Celebrity prestó declaración ante el fiscal en una investigación que involucra un fraude superior a tres millones de dólares y afecta a varias figuras del espectáculo y la política.
La CONMEBOL publicó el Ranking de Clubes 2026 tras el cierre de la temporada 2025, con Palmeiras y Flamengo en la cima. River Plate se mantiene como el mejor equipo argentino en el tercer puesto, seguido por Boca Juniors.
El Senado de la Nación abre este miércoles a las 11 el debate en plenario de comisiones sobre el proyecto de reforma laboral. Con una mayoría circunstancial de 44 senadores.
El Ejecutivo mejoró la propuesta inicial, manteniendo el pago cada 15 días entre diciembre y enero de 2026, e incrementando el monto del bono a $ 200.000 para enero.