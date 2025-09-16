El debate de la “ley de leyes” será moderado por José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja. La fecha y hora confirmada de la primera cita.
Avanza la causa por presuntas coimas en la ANDIS: se levanta el secreto de sumario
A casi un mes de la difusión de los audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, una fuente que investiga la causa confirmó que este jueves 18 de septiembre se levanta el secreto de sumario.Política16/09/2025
Los audios de Spagnuolo -que dio a conocer el canal de streaming Carnaval y el sitio Data Clave- se difundieron en la tarde del 19 de agosto. Esa misma semana, el abogado Gregorio Dalbón denunció ante los tribunales federales de Comodoro Py al presidente Javier Milei y a sus funcionarios por administración fraudulenta, estafa, asociación ilícita, cohecho, cohecho activo y negociaciones incompatibles. La causa recayó en el juzgado a cargo de Sebastián Casanello que delegó la investigación al fiscal Franco Picardi.
Hasta ahora se sabe que están implicados Spagnuolo, su segundo, el también eyectado Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS, Daniel Garbellini, quien estaba a cargo de un área clave en contrataciones y los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker y su padre, Eduardo, accionistas de la droguería Suizo Argentina.
El viernes último los abogados de Spagnuolo, Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze, que habían asumido la representación del ex funcionario a fines de agosto, renunciaron a la defensa. Adujeron “motivos personales”. Aráoz de Lamadrid había sido abogado de uno de los “arrepentidos” de la causa “Cuadernos”, Juan Carlos de Goycoechea, ex gerente de una constructora española y se especulaba con que Spagnuolo pudiera pedir a la Justicia ser tenido en cuenta con esa figura legal.
El viernes, día de la renuncia de los abogados, se supo que al ex titular de la ANDIS le encontraron en un allanamiento 80.000 dólares y 2000 euros sin declarar en una caja de seguridad del Banco Francés.
La semana pasada declaró ante la Justicia el consultor y fundador de La Derecha Diario, Fernando Cerimedo, quien fue parte constitutiva de La Libertad Avanza y cuya esposa fue funcionaria de la ANDIS y renunció el año pasado. En tribunales, Cerimedo habría ratificado lo que dijo en un reportaje en Radio con Vos: que Spagnuolo le había contado hechos similares a los que se difundieron en los audios, sobre el destino de los fondos de la ANDIS.
El día después que se levante el secreto de sumario
Una vez que se levante el secreto de sumario, las partes podrán acceder al expediente, se conocerá quiénes están imputados y de qué delitos se los acusa y los querellantes podrán solicitar medidas de prueba. A principios de septiembre, el juez Casanello aceptó como querellante a la ONG Poder Ciudadano, que en su presentación buscó despejar las dudas sobre el hecho de que la causa se haya originado mediante la filtración de audios de origen supuestamente ilegal: "Estos audios que han tomado estado público a través de medios de comunicación constituyen una 'notitia criminis' suficiente como para avanzar en una investigación penal".
Adorni: “El contenido de los audios es falso de punta a punta”
Este martes, tras la cadena nacional del presidente Javier Milei en la que anunció el Presupuesto 2016 el lunes por la noche, el vocero Manuel Adorni volvió a las conferencias de prensa en Casa de Gobierno. Ante la consulta de un periodista, Adorni rechazó la veracidad de los audios filtrados de Spagnuolo. “El contenido de los audios es falso de punta a punta, pero deberá determinar la Justicia cómo surgieron, si fueron editados o no”, afirmó. También este martes la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, desistió de la presentación judicial que hizo en el fuero civil y comercial federal donde había logrado, mediante una resolución del juez Alejandro Maraniello, prohibir la difusión de los audios presentados por Carnaval Stream.
Perfil
A través de un breve comunicado, el partido que lidera Mauricio Macri apoyó la defensa del “equilibrio fiscal como base del cambio”. María Eugenia Vidal, referente del espacio, pidió que "cumpla con lo que dice la ley".
Para los universitarios, la suba de las partidas no es suficiente y hablan de “un nuevo ajuste”Política16/09/2025
Los rectores consideraron que la inversión proyectada para 2026 mantiene el piso histórico alcanzado en 2025 y vuelve a ubicarse por debajo del 0,5% del PBI.
El Ministro de Economía bonaerense remarcó: “Este es un hito más en el camino que iniciamos en 2020 desde la gestión del Gobernador Axel Kicillof, a través del cual hemos logrado retornar a un sendero de sostenibilidad".
"Pedían a gritos un presidente liberal”: Milei en la CPAC
El presidente celebró que el país “pedía a gritos un mandatario liberal” y aseguró que la pobreza bajó del 57 % al 30 % desde su asunción.
El Gobierno desafió a la oposición: “Tengan la decencia de leer el Presupuesto 2026”Política16/09/2025
El vocero presidencial, Manuel Adorni, defendió el proyecto y aseguró que las partidas de salud, educación, jubilaciones y pensiones crecerán por encima de la inflación.
Scaloni valoró el trabajo de la Argentina ante Ecuador: "El equipo da la cara incluso en la derrota"Deportes10/09/2025
El entrenador de la Selección Argentina habló tras la caída en Guayaquil. Analizó la última fecha de las Eliminatorias y destacó el trabajo del rival. También se refirió a la ausencia de Messi.
La noticia sacude a la sociedad, ya que este martes debía comenzar el juicio oral contra él y sus hermanos, acusados del crimen.
Universidades y Hospital Garrahan: CGT convoca a marcha al Congreso contra el veto de Milei
CGT y La Bancaria convocan a marchar este 17 de septiembre al Congreso contra el veto de Milei a las leyes de financiamiento universitario y emergencia pediátrica.
“Esto no va a quedar así”, advirtió el abogado de Javier Saavedra
El abogado defensor Marcelo Arancibia pidió explicaciones al sistema carcelario por el fallecimiento de Javier “Chino” Saavedra, uno de los acusados por el crimen de Jimena Salas. Sostuvo que el hecho no puede quedar sin investigar.
Hermanos Saavedra seguirán en el banquillo y el juicio por Jimena Salas tendrá nueva fecha
Tras la muerte de Javier “Chino” Saavedra el juicio por el crimen de Jimena Salas fue suspendido. El tribunal deberá fijar una nueva fecha para juzgar a los hermanos que aún enfrentan cargos como coautores.