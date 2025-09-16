El PRO respaldó el Presupuesto 2026 de Milei: “Una señal de madurez”

El PRO, a través de breve comunicado en las redes sociales, apoyó la presentación por parte del presidente Javier Milei del Presupuesto 2026, y sostuvo que “una señal de madurez institucional: ordenar las cuentas y fijar prioridades, con reglas claras”.

Se trata de la primera referencia que realiza el partido liderado por Mauricio Macri sobre una decisión del gobierno nacional tras la derrota electoral del frente que integran ambos espacios en Buenos Aires, y que se replica en otras 10 provincias y la ciudad de Buenos Aires. “Ese es el rumbo que necesita la Argentina”, finalizó el mensaje.

Desde el inicio respaldamos el equilibrio fiscal como base del cambio. Que el Congreso discuta el Presupuesto después de dos años es una señal de madurez institucional: ordenar las cuentas y fijar prioridades, con reglas claras. Ese es el rumbo que necesita la Argentina. — PRO (@proargentina) September 16, 2025

Más allá de este respaldo institucional, dirigentes del macrismo como, entre otros, Cristian Ritondo y Diego Santilli, apoyaron de manera individual el anuncio que realizó ayer el Jefe Estado. Inclusive, la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, también celebró que el Congreso pueda discutir las prioridades del gobierno nacional.

“En apenas 21 meses, sacó a más de 12 millones de argentinos de la pobreza y evitó la hiperinflación. No podemos frenar ahora: hay que profundizar el rumbo económico para que el esfuerzo finalmente valga la pena. El equilibrio fiscal es innegociable. No volvamos atrás”, dijo el diputado nacional y presidente del PRO en la provincia de Buenos Aire, Ritondo.

En apenas 21 meses, @JMilei sacó a más de 12 MILLONES de argentinos de la pobreza y evitó la hiperinflación.

No podemos frenar ahora: hay que profundizar el rumbo económico para que el esfuerzo finalmente valga la pena.

El equilibrio fiscal es INNEGOCIABLE. No volvamos atrás. — Cristian Ritondo (@cristianritondo) September 16, 2025

Por otro lado, Vidal, una de las pocas figuras del PRO que se manifestó en contra del acuerdo electoral con La Liberta Avanza, publicó un video en sus redes sociales dando su opinión. “Me parece muy importante que cumpla con lo que dice la ley, que envíe el presupuesto en la fecha que corresponde y que tenga vocación de tratarlo. “Muchos de los problemas que hoy discutimos en la Argentina tienen que ver con que no tenemos ley de presupuesto", expresó.

Y añadió: "No es imposible. Se trata de debatir, de discutir de cara a la gente, de lograr los consensos y los acuerdos que hacen falta. Se trata de gobernar respetando las leyes, porque cuando no lo hacemos, el precio a la larga que pagamos es mucho más caro, tanto en aquellos que no son atendidos como en leyes que atentan contra el equilibrio fiscal”.