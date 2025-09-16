Detuvieron al "estafador de Tinder" en Georgia

El ciudadano israelí, protagonista del documental de Netflix, está acusado de defraudar a mujeres por unos 10 millones de dólares.

El Mundo16/09/2025

Simon Leviev, conocido como el estafador de Tinder y cuyo verdadero nombre es Shimon Hayat, fue detenido este lunes en el aeropuerto de Batumi, Georgia, tras una alerta roja de Interpol.

El ciudadano israelí, acusado de estafar a mujeres por unos 10 millones de dólares, inspiró el documental de Netflix que expuso su historial de engaños.

El operativo en Georgia y la reacción de su defensa

El Ministerio del Interior georgiano confirmó que el arresto respondió a una notificación internacional para su captura con fines de extradición. Hasta el momento no se brindaron más detalles sobre el procedimiento.

Su abogado, Sagiv Rotenberg, declaró al medio israelí Walla que había hablado con él tras la detención, pero que todavía desconocían los motivos precisos de la medida.

La historia detrás del estafador de Tinder

Leviev alcanzó notoriedad mundial en 2022 con el documental de Netflix que reconstruyó cómo se hacía pasar por el hijo del magnate de los diamantes Lev Leviev para seducir y estafar a mujeres a través de la aplicación de citas. Según estimaciones, habría obtenido cerca de 10 millones de dólares de sus víctimas.

Aunque él siempre negó las acusaciones y calificó la producción como “una película inventada”, la investigación periodística del diario noruego VG y los testimonios de tres mujeres engañadas lo situaron en el centro de uno de los casos de fraude más resonantes de la última década.

Con información de TN

