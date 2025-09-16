El presidente colombiano aseguró que la descertificación estadounidense en la lucha antidrogas marca el fin de la dependencia militar del país norteamericano.
Detuvieron al "estafador de Tinder" en Georgia
El ciudadano israelí, protagonista del documental de Netflix, está acusado de defraudar a mujeres por unos 10 millones de dólares.El Mundo16/09/2025
Simon Leviev, conocido como el estafador de Tinder y cuyo verdadero nombre es Shimon Hayat, fue detenido este lunes en el aeropuerto de Batumi, Georgia, tras una alerta roja de Interpol.
El ciudadano israelí, acusado de estafar a mujeres por unos 10 millones de dólares, inspiró el documental de Netflix que expuso su historial de engaños.
El operativo en Georgia y la reacción de su defensa
El Ministerio del Interior georgiano confirmó que el arresto respondió a una notificación internacional para su captura con fines de extradición. Hasta el momento no se brindaron más detalles sobre el procedimiento.
Su abogado, Sagiv Rotenberg, declaró al medio israelí Walla que había hablado con él tras la detención, pero que todavía desconocían los motivos precisos de la medida.
La historia detrás del estafador de Tinder
Leviev alcanzó notoriedad mundial en 2022 con el documental de Netflix que reconstruyó cómo se hacía pasar por el hijo del magnate de los diamantes Lev Leviev para seducir y estafar a mujeres a través de la aplicación de citas. Según estimaciones, habría obtenido cerca de 10 millones de dólares de sus víctimas.
Aunque él siempre negó las acusaciones y calificó la producción como “una película inventada”, la investigación periodística del diario noruego VG y los testimonios de tres mujeres engañadas lo situaron en el centro de uno de los casos de fraude más resonantes de la última década.
Miles de fieles de distintos puntos de Salta y provincias vecinas caminan hacia la Catedral Basílica. Entre las peregrinaciones más grandes se cuentan las de los Valles Calchaquíes, Santa Victoria Oeste y San Antonio de los Cobres.
El secreto detrás de los 4.000 claveles que ornamentan a la Virgen del Milagro
La tradición, que demanda tres días de trabajo, combina fe, técnica artesanal y colaboración comunitaria.
La fe que se pinta de colores: el mural que rinde homenaje a los peregrinos del Milagro
Heber Artaza inmortalizó en 500 m² a Damiana Luzco y a los fieles que recorren cada año cientos de kilómetros desde La Puna hasta Salta Capital, transformando la devoción en arte y llenando de vida un espacio histórico de la ciudad.
